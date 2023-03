Ce a găsit un călător într-un autobuz din București. Şofer STB: "Habar n-am cum ajung sănătos seara la garaj"

Un călător a rămas uimit de ce a putut să găsească într-un autobuz din Bucureşti. Acesta a făcut totul public pe Facebook.

Sursa foto: Facebook | Societatea de Transport București - STB SA

Un cetățean care s-a urcat în autobuzul 117 a rămas şocat după ce a văzut ce se afla pe unul dintre scaune. Acesta a făcut o fotografie şi a postat-o pe grupul de Facebook Reclamații STB (fostul RATB) București.

„Așa se poartă pe linia 117. Merită din plin autobuze hybrid”, a scris bărbatul la descrierea pozei. În imaginea respectivă se vede cum pe scaun se află o porţie de mâncare gătită, iar pe jos o caserolă goală de plastic.

Reacțiile negative nu au întârziat să apară în comentarii la postarea respectivă. Printre ele se regăseşte şi un comentariu al unui şofer STB care conduce zilnic pe acea rută. Bărbatul spune că este o minune că ajunge sănătos seara la garaj.

"Salut! Lucrez zilnic pe acea linie şi habar n-am cum să mai mulțumesc sau să ajung sănătos seara la garaj după ce văd zilnic începând de la trasul de chedere de la uşi plus scoaterea aerului de la uşi şi etc. Plus românii care nu înțeleg că nu le închidem ușile în nas dar odată închise nu se mai deschid și așa mai departe, plus blesteme și morți și alte alea dar na poți merge 2 curse cu validatoarele pe garaj și nimeni nu bagă de seamă dar dacă nu îl aștepți să vină de la magazin ești nesimțit, vorba aia, numai bulangii", a precizat un şofer STB în comentariile postării.