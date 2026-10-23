Centrul Climb Again a deschis cea mai mare sală de cățărat din Iași, pentru terapie și incluziune

Din 2014, peste 3.700 de copii și tineri cu dizabilități au participat la programele Climb Again și au beneficiat de peste 185.000 de ore de terapie prin escaladă. Silviu Pavel / Climb Again

Asociația Climb Again a inaugurat oficial, luni, noul Centru Climb Again Iași. Noul spațiu este cea mai mare sală de cățărat din Iași. În prima etapă, centrul oferă 500 de metri pătrați de suprafață cățărabilă, un loc în care copiii și tinerii, cu și fără dizabilități, se antrenează împreună. Evenimentul a reunit beneficiari și familiile lor, reprezentanți ai partenerilor, ai Comitetului Național Paralimpic și ai Direcției pentru Protecția Copilului, sportivi ai Lotului Național de Para Climbing, instructori și voluntari Climb Again, potrivit unui comunicat oficial de presă.

După un film de prezentare a activității Climb Again, au luat cuvântul Claudiu Miu, fondatorul Asociației Climb Again, Eduard Novák, președintele Comitetului Național Paralimpic, Gabriela Budaca, director regional de vânzări la Kaufland România, Cristian Gheorghiță, director executiv al Fundației Super. Despre colaborarea cu Climb Again și experiența elevilor în programele de terapie prin escaladă a vorbit și Lucian Părpăuță, reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială pentru Protecția Copilului Iași.

După un recital de pian susținut de Matei Stroi, unul dintre beneficiarii Climb Again, și tăierea panglicii, primii care au urcat pe panourile noii săli au fost Marina, beneficiară a Programului Național de Dizabilitate, și Daniel Andrei, sportiv al Lotului Național de Para Climbing. Antoaneta Barbu, director al Programului Național de Dizabilitate Climb Again și Manager al Lotului Național de Para Climbing, a explicat cum este adaptată escalada nevoilor fiecărui beneficiar și cum terapia poate deveni, pentru unii, drumul spre performanță.

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Seara a continuat cu un moment de dansuri populare al Ansamblului Folcloric ”Moșternirea din străbuni” coordonat de Adrian Ciobanu din echipa Climb Again din Iași, la care s-au alăturat și invitații, apoi cu tururi ghidate ale sălii și sesiuni de inițiere în escaladă.

Un centru gândit pentru terapie, comunitate și performanță

În această primă etapă, centrul oferă 500 metri pătrați de suprafață cățărabilă pentru bouldering și escaladă cap de coardă, cu panouri de până la 8 metri înălțime și zone dedicate antrenamentului. În perioada următoare vor fi amenajate și un parc de aventură și o tiroliană pentru copii.

Climb Again lucrează la Iași din 2021, cu programe de terapie și incluziune prin escaladă pentru copii și tineri cu dizabilități. Noul centru permite extinderea acestor programe și le deschide către o comunitate mai largă de sportivi, familii și iubitori ai escaladei.

„Aici, fiecare urcare devine o dovadă de curaj”

„Acum 12 ani am pornit de la o întrebare simplă: ce s-ar întâmpla dacă un copil căruia i s-a spus toată viața ce nu poate face ar primi șansa să descopere ce poate? Răspunsul l-am văzut de nenumărate ori, în ochii copiilor care ajung sus pe perete și se întorc spre părinții lor cu un zâmbet pe care nu-l mai uiți. Aici, fiecare urcare devine o dovadă de curaj. Astăzi, la Iași, deschidem un loc în care vor fi tot mai multe astfel de zâmbete. Fiecare panou de aici e o promisiune pentru copiii care urmează: că nu vor mai rămâne pe dinafară. Le mulțumim din suflet partenerilor și familiilor care ne sunt alături pe acest drum”, a spus Claudiu Miu, fondatorul Asociației Climb Again.

Katharina Scheidereiter, CSR Manager la Kaufland Romania, a adăugat că „această nouă sală cu siguranță va deveni un reper pentru comunitatea din Iași”.

„Noi, la Kaufland, suntem dedicați sprijinirii comunităților locale și facem asta prin proiecte împreună cu organizații neguvernamentale care au puterea de a schimba în bine viețile celor din jur. Așa cum cei de la Climb Again schimbă viețile copiilor și tinerilor cu dizabilități, prin programe de terapie și incluziune prin escaladă. Această nouă sală cu siguranță va deveni un reper pentru comunitatea din Iași și un loc pentru a descoperi viitori sportivi pentru Lotul Național de Para Climbing al României”, Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland Romania.

Mai mult, Augusta Dragic, președintele Fundației Super, a spu că „noul centru le va permite să ajungă la și mai mulți tineri”.

„Suntem mândri să fim partener fondator al Climb Again Iași. În ultimii 12 ani, Climb Again a oferit peste 3.700 de copii și tineri cu dizabilități șansa de a câștiga forță, încredere și independență prin sport. Noul centru le va permite să ajungă la și mai mulți tineri, iar noi ne bucurăm că facem parte din acest drum, cu fiecare urcare”, Augusta Dragic, Președinte Fundația Super.

Peste 3.700 de copii și tineri, 12 ani de terapie prin escaladă

Noul Centru Climb Again Iași a fost realizat cu sprijinul Kaufland România, partener strategic și fondator, și al Fundației Super, partener fondator, alături de Fundația Brico Depot, Coseli, Code 932 și Thinslices.

Din 2014, peste 3.700 de copii și tineri cu dizabilități au participat la programele Climb Again și au beneficiat de peste 185.000 de ore de terapie prin escaladă. Din această comunitate provin și sportivii Lotului Național de Para Climbing al României, cu 89 de medalii internaționale, care se pregătesc pentru Jocurile Paralimpice de la Los Angeles 2028, prima ediție cu Para Climbing în program.

Familiile interesate pot afla detalii despre înscrierea în Programul Național de Dizabilitate la [email protected].

Asociația Climb Again este o organizație neguvernamentală afiliată Federației Române de Alpinism și Escaladă și Comitetului Național Paralimpic, fondată și condusă de Claudiu Miu, fost campion balcanic la escaladă. Din 2014 și până în prezent, organizația a deschis centre la București, Iași și Arad și a construit, la Nucșoara, în județul Argeș, primul centru de escaladă terapeutică din Europa.

Toți componenții Lotului Național de Para Climbing sunt sportivi ai asociației, descoperiți, formați și pregătiți de Climb Again, iar împreună au câștigat până acum aproape 90 de medalii pentru România. În cei 12 ani de activitate, organizația a oferit peste 185.000 de ore de terapie prin escaladă pentru peste 3.700 de copii și tineri cu dizabilități, ajutându-i să-și dezvolte autonomia, încrederea și curajul.