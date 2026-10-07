Codul Rutier se modifică. Motocicliștii vor putea circula de acum pe benzile de autobuze. Și alți conducători primesc acces

Autobuz pe banda specială pentru transportul în comun, în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: TPBI via Facebook

Parlamentul a adoptat miercuri mai multe modificări la Codul Rutier. Motocicletele și scuterele vor fi permise pe benzile speciale pentru autobuze, potrivit actului normativ.

Conducătorii de motociclete şi mopede vor putea utiliza benzile destinate transportului în comun, în condiţiile stabilite de administratorul drumului, potrivit unui proiect de lege adoptat de plenul Camerei Deputaţilor cu 238 de voturi „pentru”, trei voturi împotrivă şi 15 abţineri.

Proiectul modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi introduce o serie de măsuri menite să contribuie la fluidizarea traficului.

Astfel, motocicletele şi mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public de persoane, vor avea posibilitatea înainta între sau pe lângă coloanele de autovehicule oprite la semafor sau la bariera de trecere la nivel cu calea ferată, cu respectarea măsurilor de siguranţă.

Proiectul defineşte şi „spaţiul de siguranţă pentru motociclete şi mopede”, respectiv spaţiul destinat unei motociclete sau unui moped, amplasat până la marcajul transversal de oprire la intrarea în intersecţiile semaforizate şi la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu bariere sau semibariere. Acesta va fi marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lăţimea acestuia, şi va avea o lungime de trei metri măsurată de la marcajul transversal de oprire.

Alte modificări în Codul Rutier pentru biciclete, scutere și motociclete

Potrivit unui alt amendament, depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată va fi permisă bicicletelor, motocicletelor fără ataş şi mopedelor, dacă există suficient spaţiu lateral, nu sunt stânjenite manevrele celorlalţi participanţi la trafic, iar viteza de deplasare nu depăşeşte 20 km/h.

Autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animală, a tractoarelor, de locuri de parcare dedicate motocicletelor şi mopedelor în toate parcările publice care au minim 6 locuri de parcare auto, de spaţii de siguranţă pentru motociclete şi mopede în zonele cu trafic intens, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, conform standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare şi cu avizul poliţiei rutiere.

Potrivit deputatului UDMR Andrei Molnar, comunitatea motocicliştilor din România aşteaptă „cu sufletul la gură” adoptarea acestei iniţiative.

„Înseamnă timp câştigat, bani economisiţi prin consum mai mic de combustibil, precum şi un aer mai curat în oraşele noastre. Acest proiect nu este doar despre motociclişti. (...) Dacă în urma modificărilor cuprinse în acest proiect doar unul din zece şoferi va alege să se deplaseze cu un moped sau cu o motocicletă, acest proiect şi-a atins scopul”, a transmis deputatul.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.