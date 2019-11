Constantin a descoperit într-o dimineață că i s-au umflat picioarele. Când s-a dus la spital, medicii nu au avut nicio îndoială. Ce au descoperit în corpul bărbatului. "Am zis că, dacă sufăr eu, să sufăr doar eu"

foto: Ziarul de Iasi

Constantin Bezede a fost unul dintre ieșenii cei care au primit recent un rinichi după ce aproape îşi pierduse orice speranţă. A fost diagnosticat în anul 2013 cu insuficienţă renală cronică, din start medicul nefrolog spunând că are nevoie să înceapă şedinţele de dializă pentru că rinichii săi nu mai funcţionau. „Când m-am îmbolnăvit, prima dată am observat că mi s-au umflat picioarele, nu ştiam să fiu bolnav de ceva până atunci. Atunci lucram în construcţii, ziua eram la muncă, seara acasă în gospodărie la ţară, mai făceam şi naveta. Era mai puţină odihnă şi mai multă muncă“, povesteşte bărbatul, pentru Ziarul de Iasi.

Cel mai greu îi era că şedinţele de dializă trebuia să le facă de trei ori pe săptămână, la Botoşani, ceea ce îi lua o zi întreagă, pleca după-amiaza şi se întorcea noaptea târziu.

„Dacă Dumnezeu mi-a dat crucea asta mie, o duc până la final“

Deşi a avut în familie persoane care au dorit să îi doneze un rinichi, bărbatul a refuzat, din teamă că le va afecta şi sănătatea celor dragi. S-a înscris pe lista de aşteptare şi a aşteptat să primească vestea bună din partea medicilor, că s-a găsit un rinichi şi pentru el. „Mama şi fratele meu au vrut să îmi doneze, însă nu am acceptat. Nu sunt căsătorit, şi m-am gândit că dacă îmi donează ei şi se îmbolnăvesc, cine mai are grijă de noi? Am zis că, dacă sufăr eu, să sufăr doar eu, de asta nu am acceptat. Le-am spus: lăsaţi, dacă Dumnezeu mi-a dat crucea asta mie, o duc până la final“, a mai spus Constantin.

