Un copac a căzut peste o femeie de 82 de ani în parcul IOR din București, ca urmare a fenomenelor meteo extreme

O femeie de 82 de ani din București a fost astăzi victima fenomenelor meteo extreme din București. Un copac a căzut peste bătrână, în parcul IOR. Femeia ar fi pierdut mult sânge.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București- Ilfov a gestionat astăzi 11 intervenții în București. Acestea au constat în îndepărtarea a nouă copaci, a unui stalp și a unui element de construcție desprins de pe fațada unei clădiri.

Un caz deosebit a fost înregistrat in jurul orei 17:30, când ISU a intervenit pentru acordarea primului ajutor, pentru o femeie in vârstă de 82 de ani, rânită de căderea unui copac, in Parcul IOR.

"Femeia a fost găsită în stare de conștiență, însă cu leziuni multiple la nivelul unui membru inferior. Victima a fost stabilizată și apoi a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență București. Acesta este singurul eveniment în urma căruia au fost persoane rănite", a declarat în direct la Antena 3 CNN, Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU, București Ilfov.

Povestea a fost postată și pe grupul de Facebook Cetățean Sectorul 3. Acolo cineva a precizat că bătrâna a pierdut mul sânge.

"Sper să scape cu viață că a pierdut foarte mult sânge!", a scris o femeie, comentariu, la postare.

Meteorologii au anunțat că de duminică la ora 10:00, până luni, 10:00, în Bucureștii vor fi averse, descărcări electrice și vânt puternic