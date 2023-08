Un copil de un an a murit după ce a fost lovit cu mașina de fratele lui de 18 ani, în Gorj | Primarul a sunat la 112: "Mi s-a spus că nu au niciun medic pe tură"

Un copil de un an și patru luni a murit după ce a fost lovit accidental cu mașina de fratele lui de 18 ani, într-o comună din Gorj. Primarul, care a sunat la 112, s-a decalat revoltat de faptul că ambulanța solicitată înn ajutor nu a avut dotările necesare pentru a-l salva pe micuţ.

Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto / Alexandru Dobre

S-a întâmplat în curtea locuinței acestora din comuna Slivilești, județul Gorj.

IPJ Gorj a anunțat vineri că, în 11 august, polițiștii din Motru au fost sesizați prin apel la 112 de primarul din comuna Slivilești despre faptul că un copil este inconștient.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un tânăr de 18 ani, din comuna Slivilești, în timp ce se afla în curtea locuinței de domiciliu, ar fi manevrat autoturismul familiei, moment în care nu l-ar fi observat pe fratele său de 1 an și 4 luni și l-ar fi lovit accidental.

Echipajul medical ajuns la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă a fost declarat decesul copilului.

În cauză, polițiștii fac cercetări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Reacția primarului

"În țară noastră ar trebui să se investească mai mult în sănătate. Vineri seara la noi în comună a murit un copil de un an jumătate. S-a accidentat în curte, a fost solicitată ambulanța, a venit una de la Motru cu asistenta și șoferul. Copilul era în stare foarte gravă și nu știu cât îl puteau ajuta ei.

Am sunat personal la 112 și după ce m-au luat ca ma redirecționează la poliție deși veniseră trei mașini, mi-au spus ca apelul este înregistrat. Foarte bine că se întâmplă asta că este dovada că am solicitat o ambulanță mai dotată și cu medic și mi s-a spus că nu am niciun medic pe tură. Incredibil să nu ai medic de serviciu la ambulanță. Copilul a murit la aparatele din ambulanța cu minimă dotare din Motru", a povestit edilul, citat de pandurul.ro