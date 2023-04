Târgul de Paște din Craiova, locul I pentru cea mai apreciată destinație din Europa

Pentru al 2-lea an consecutiv, Craiova rămâne cea mai apreciată destinație europeană de Paște.

Sursa foto: Facebook/ Lia Olguța Vasilescu

”Târgul de Paște de la Craiova a obținut locul I în Europa”, a anunțat primarul din Craiova, Lia Olguța Vasilescu.

În clasamentul întocmit de un site al Comisiei Europene, Craiova este urmată de Viena și Zagreb.

Târgul care i-a adus acestă poziție este vizitat zilnic de zeci de turiști din toată țara, dar și din străinătate.

Personaje de basm, căsuțe cu bunătăți de coruri spectaculoase și peste 100.000 de flori fac parte din peisajele acestui târg de poveste intitulat ”Alice în Țara Minunilor”.

Site-ul oficial al Comisiei Europene pentru Turism, Europe's Best Destinations, este cel care a acordat titlul de orașul cu cel mai frumos târg de Paște din Europa.

”Este al 2-lea an consecutiv când suntem prima destinație de Paște din Europa. Asta nu poate decât să ne bucure, mai ales că Europe's Best Destinations, site-ul care ne-a declarat câștigător, este partenerul oficial al Comisiei Europene și bineînțeles că am reușit asta prin votul publicului.

Anul acesta este un an special pentru că, spre deosebire de anul trecut, când am organizat Târgul de Paște în zona centrală, anul acesta ne-am gândit să îl amenajăm în Parcul Nicolae Romanescu, pentru că aici se pot face foarte multe activități.

Există foarte multe ateliere pentru copii, foarte multe jocuri interactive, foarte multe spectacole”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Peste 30 de comercianți și meșteșugari din toată țara au pregătit produse tradiționale, ouă încondeiate și creații handmade.

Târgul de Paște va fi deschis în toată luna aprilie, timp în care vizitatorii vor putea ajunge la parc și cu un autobuz turistic.