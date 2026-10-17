Cutremur în judeţul Gorj, sâmbătă dimineaţa. Ce magnitudine a avut și orașele unde s-a simțit

<1 minut de citit Publicat la 08:47 17 Oct 2026 Modificat la 08:52 17 Oct 2026

Cutremur în judeţul Gorj, sâmbătă dimineaţa. Ce magnitudine a avut și orașele unde s-a simțit. Sursa foto: Getty Images

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunţat sâmbătă dimineaţa că a avut loc un cutremur în judeţul Gorj. Potrivit informaţiilor oferite de specialişti, seismul a avut o magnitudine de 2, iar adâncimea la care s-a înregistrat a fost una mică, mai exact 6.5 km.

Reprezentanţii INCDFP au transmis pe site-ul instituţiei că, în această dimineaţă, la ora 04:51, s-a produs în Gorj, judeţ aflat în regiunea Oltenia un cutremur slab cu magnitudinea 2.0, la adâncimea de 6.5km.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 20 km S de Târgu Jiu; 65 km NE de Drobeta-Turnu Severin; 68 km S de Hunedoara; 82 km S de Deva; 93 km E de Reşita.

De la începutul lunii septembrie, în România s-au înregistrat peste 10 cutremure, care au avut magnitudini cuprinse între 2 şi 4,1 pe Richter, scrie Agerpres.



Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.