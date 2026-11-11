Cutremur în România, miercuri dimineaţă. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

<1 minut de citit Publicat la 09:04 11 Noi 2026 Modificat la 09:04 11 Noi 2026

Cutremur în România, miercuri dimineaţă. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunţat miercuri că a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 2,3, în zona seismică Vrancea, Buzău.

În dimineaţa zilei de astăzi, mai exact la ora 04:25:18 (ora locală a României) s-a produs un seism slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 155.7km, în zona seismică Vrancea, Buzău, conform informaţiilor oferite pe site-ul INCDFP.

Cutremurul a fost înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: 54 km S de Focşani, 60 km SE de Sfântu-Gheorghe, 61 km S de Buzău, 68 km E de Braşov, 85 km NE de Ploişsti.

Luna trecută, pe 19 octombrie, în România, a avut loc un seism cu magnitudinea 4,8, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, iar undele sale au fost resimţite şi la Bucureşti. Acest cutremur s-a simţit simţit și în zone extinse din Muntenia, Moldova și Dobrogea.

Seismul de luna trecută s-a resimțit inclusiv în Republica Moldova și Ucraina. Potrivit primelor date oferite de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, cutremurul a avut loc la o adâncime de 140 de kilometri. Datele sunt preliminare, iar magnitudinea și adâncimea pot fi revizuite după analiza specialiștilor, a scris tv8.md.