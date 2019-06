David avea 24 de ani, își luase penultimul examen la facultate și voia să sărbătorească cu colegii la ștrand. După jumătate de bere, tânărul s-a băgat în apă, iar apoi ceva năucitor s-a întâmplat: "Din păcate, nu s-a mai putut face nimic!"

foto: Ziarul de Iași

David Luntrariu, în vârstă de 24 de ani, era în ultimul an de facultate. Originar din Botoşani, tânărul tocmai luase ieri penultimul examen din facultate şi s-a decis să sărbătorească. Acesta luase examenul cu nota 10. Bucuros, le-a propus altor doi colegi de cameră, din căminul T17, să meargă la ştrand să se scalde. Aceştia au ajuns la ştrandul de pe Cicoarei în jurul orei 12. În jurul orei 13.15, colegii lui David au început să-l caute şi l-au observat la fundul apei, scrie Ziarul de Iași, scrie Ziarul de Iași.

Momentele dramatice au fost povestite jurnaliştilor Ziarului de Iaşi chiar de către unul dintre cei doi tineri. „Nu ajunsesem de mult timp la ştrand. Am intrat în bazin, adâncimea era de 2,5 metri, însă David ştia să înoate. După un timp, eu şi cu celălalt coleg am ieşit din apă, şi a mai rămas David. L-am văzut la un moment dat cum ieşea la suprafaţă şi apoi intra sub apă. Eu mi-am aprins o ţigară, iar celălalt coleg a mers la baie. La un moment dat, mi-am dat seama că lipseşte David, şi l-am căutat cu privirea. Apoi m-am uitat în apă şi l-am observat la fundul apei. Atunci am alergat după un salvamar. Însă toată lumea era în pantaloni scurţi“, ne-a spus tânărul, după care i-a dat lacrimile.