Elevă bătută cu sălbăticie și umilită de colege, la o școală din Sânnicolau Mare

În imagini se vede cum fata este lovită cu pumnii şi cu picioarele, trasă de păr şi trântită la pământ de alte eleve, pe coridor, în văzul tuturor.

Totul s-a petrecut în urmă cu două zile, într-una din pauze. Imaginile surprind momentul în care o elevă din clasa a VI-a, de la Școala Gimnazială nr. 2 din Sânnicolau Mare este bătută cu sălbăticie și înjurată de colegele ei, în prezența altor fete.

Revoltător este că nimeni nu intervine. Din contră, eleva primește pumni și picioare și de la alte eleve.

Bătaia este filmată chiar de colegii care urmăresc totul de pe margine.

Inspectoratul școlar a deschis o anchetă la școala din Sânnicolau Mare pentru a afla cu exactitate ce anume s-a întâmplat acolo. Cel mai probabil, elevele se vor alege cu nota scăzută la purtare.

Elevă cu nevoi speciale, chinuită şi umilită de colege, la un liceu din Timişoara

Incidentul vine la doar câteva zile după ce o elevă în vârstă de 15 ani, cu nevoi speciale, a fost chinuită şi umilită de două colege, chiar în clasă, la Liceul Alimentar din Timișoara.

Eleva cu nevoi speciale, chinuită şi umilită de două colege, a fost filmată de un băiat, care s-a amuzat pe tot timpul filmării de modul în care colegele lui o agresau pe fata de 15 ani.

Totul s-a întâmplat la Liceul Alimentar din Timișoara, acolo unde eleva cu nevoi speciale învață. Fata a fost filmată în timp ce două colege o trăgeau de păr, o amenințau cu bătaia şi chiar au propus să o tundă.

Scenele s-au petrecut luni, 7 iunie, într-un laborator de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară de pe Calea Bogdăneștilor din Timișoara, notează jurnaliştii de la tion.ro.

Fata a fost lovită cu palma peste faţă, în timp ce colegii continuă să îşi bată joc de ea şi să o chinuie.

"Știu doar că e maltratată fiică-mea. Nu mi-a povestit nimic, e o fire mai tăcută, e cu retard mintal și cu sindrom hiperkinetic. Astăzi am aflat, atâta știu că una din fete are 18 ani și mai e o fată de 15 ani. (…) Fata este în clasa a IX-a, asta s-a întâmplat în laborator, nu înțeleg unde a fost profesoara, de ce sunt nesupravegheați. Îi e și frică la fată să îmi spună, pentru că au amenințat-o, nici nu vrea să-mi spună. (…) Astăzi am primit filmulețele, le-a primit și fiica mea cea mare. Ne-am făcut griji foarte mari pentru fata mică de 15 ani", a declarat mama copilei agresate pentru Tion.ro.

