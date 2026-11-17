Elevii unui liceu din Timișoara refuză să mai intre la ore după ce un coleg a venit cu cuțitul la școală. E a doua zi de protest

3 minute de citit Publicat la 11:25 17 Noi 2026 Modificat la 11:25 17 Noi 2026

Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara. Foto: Agerpres

Un elev care s-a fotografiat cu un cuțit într-o sală de clasă de la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara s-a întors la școală după doar cinci zile de suspendare, iar colegii săi refuză să mai intre la ore. Protestul continuă pentru a doua zi consecutiv, marți, în condițiile în care părinții spun că măsurile luate de autorități nu sunt suficiente pentru siguranța copiilor. Inspectoratul Școlar a anunțat supravegherea permanentă a clasei, însă elevii și părinții lor nu au renunțat la protest, potrivit Opinia Timișoarei.

Este a doua zi consecutivă în care elevii clasei a VIII-a C nu participă la cursuri. Marți dimineață, copiii au ieșit din nou în curtea liceului, alături de părinții lor, nemulțumiți că măsurile de siguranță discutate cu autoritățile nu le oferă suficientă încredere pentru a se întoarce în sălile de clasă.

Potrivit Opinia Timișoarei, elevul implicat în incident nu era supravegheat marți dimineață, deși Inspectoratul Școlar anunțase că vor fi luate măsuri suplimentare pentru monitorizarea clasei.

Elevul a fost suspendat cinci zile, dar colegii se tem în continuare să intre la ore

Totul a pornit când un elevul de 13 ani s-a fotografiat ținând un cuțit în mână, într-o sală de clasă. Imaginea a fost publicată pe rețelele sociale și a provocat îngrijorare în rândul colegilor și al părinților.

În urma incidentului, băiatului i-a fost scăzută nota la purtare și a fost suspendat de la cursuri pentru cinci zile. Luni, acesta a revenit la școală, moment în care colegii săi au decis să protesteze și să nu mai participe la ore.

Părinții susțin că elevul ar fi avut și alte abateri disciplinare și că unii dintre copii ar fi fost amenințați sau intimidați în trecut. Ei spun că sancțiunile aplicate până acum nu sunt suficiente și au cerut autorităților o soluție care să le permită copiilor să revină la școală fără teamă.

În acest sens, au depus memorii la conducerea liceului, la Inspectoratul Școlar Județean Timiș și la Ministerul Educației.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar au explicat însă că revenirea băiatului la cursuri a avut loc după evaluări realizate de specialiști, care nu au identificat elemente ce ar indica un pericol pentru ceilalți elevi. Autoritățile au precizat și că orice măsură suplimentară trebuie să respecte drepturile tuturor copiilor implicați.

Ce măsuri au anunțat autoritățile după întâlnirea cu părinții

Luni, reprezentanții Inspectoratului Școlar Timiș au avut o întâlnire de aproximativ trei ore cu părinții elevilor, tatăl băiatului implicat în incident, conducerea liceului și reprezentanți ai Poliției pentru Siguranță Școlară și ai instituțiilor de protecție a copilului.

La finalul discuțiilor a fost stabilit un plan de măsuri pentru supravegherea clasei și prevenirea unor noi incidente.

Astfel, timp de două săptămâni, la fiecare oră de curs ar urma să fie prezent și un specialist din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, care să îi ajute pe profesori să gestioneze eventualele conflicte dintre elevi.

În pauze, clasa va fi supravegheată de două cadre didactice, dintre care unul va fi desemnat special pentru acest colectiv.

De asemenea, liceul trebuie să finalizeze până vineri prima etapă a procedurii de instalare a unui sistem de supraveghere audio-video. Până la sfârșitul lunii decembrie, autoritățile intenționează să monteze camere în toate sălile de clasă, cu respectarea prevederilor legale.

Poliția pentru Siguranță Școlară va intensifica patrulele în apropierea liceului, iar tatăl băiatului a fost de acord ca acesta să participe, împreună cu familia, la ședințe de consiliere, pe lângă sprijinul psihologic pe care îl primește deja la școală.

Inspectoratul Școlar a anunțat că va monitoriza aplicarea acestor măsuri.

Protestul continuă, în ciuda măsurilor anunțate

Planul prezentat de autorități nu a reușit însă să îi convingă pe părinți și pe elevi să renunțe la protest.

Marți dimineață, copiii clasei a VIII-a C au refuzat din nou să intre la ore și au rămas în curtea școlii, alături de părinți.

Situația este cu atât mai complicată cu cât elevii sunt în clasa a VIII-a și urmează să susțină Evaluarea Națională, iar absența de la cursuri le poate afecta pregătirea.

Deocamdată, nu este clar când vor reveni elevii la ore și dacă autoritățile vor lua măsuri suplimentare pentru a rezolva conflictul.