Evenimente de Halloween 2026 în București și Ilfov: Programul de concerte, petreceri și activități în weekend-ul de 31 octombrie

Bucureștiul și localitățile din Ilfov găzduiesc, de Halloween, numeroase evenimente. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Bucureștiul și localitățile din Ilfov găzduiesc, în weekendul de Halloween, numeroase evenimente pentru toate vârstele, de la concerte și petreceri tematice la festivaluri în aer liber, ateliere creative și spectacole pentru copii. În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, publicul este așteptat la evenimente organizate în parcuri, muzee, cluburi și alte spații de divertisment, cu muzică live, dovleci sculptați, parade de costume și activități pentru întreaga familie.

Printre principalele evenimente de Halloween din București și Ilfov se numără:

West Side Hallo Fest , la Lacul Morii, cu concerte susținute de Zdob și Zdub, Andra, Vama, Irina Rimes și Lupii lui Calancea, spectacole și ateliere.

, la Lacul Morii, cu concerte susținute de Zdob și Zdub, Andra, Vama, Irina Rimes și Lupii lui Calancea, spectacole și ateliere. Titan Pumpkin Fest , în Parcul Titan, cu cinci tone de dovleci, concerte, parade de costume și cosplay, ateliere creative și activități pentru copii.

, în Parcul Titan, cu cinci tone de dovleci, concerte, parade de costume și cosplay, ateliere creative și activități pentru copii. Halloween la Circul Metropolitan București , unde copiii pot întâlni dinozauri animatronici și pot face fotografii cu aceștia.

, unde copiii pot întâlni dinozauri animatronici și pot face fotografii cu aceștia. Poteca Dovlecilor , în Parcul Mogoșoaia, cu dovleci luminați, ateliere, jocuri tematice și spectacole pentru întreaga familie.

, în Parcul Mogoșoaia, cu dovleci luminați, ateliere, jocuri tematice și spectacole pentru întreaga familie. Atelierul „Paint like your favorite artists. Halloween Edition” , la MINA Museum, unde participanții pot picta folosind culori fluorescente și lumină ultravioletă.

, la MINA Museum, unde participanții pot picta folosind culori fluorescente și lumină ultravioletă. „Poveste de Halloween”, la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, un spectacol susținut de elevii grupurilor Fantezia și Andante, cu acces gratuit.

Petreceri de Halloween în cluburile din București

Halloween Disco Anksyete – Manasia Hub – vineri, 30 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere tematică, cu muzică și dans, pentru cei care vor să intre în atmosfera de Halloween încă din prima seară a weekendului.

– vineri, 30 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere tematică, cu muzică și dans, pentru cei care vor să intre în atmosfera de Halloween încă din prima seară a weekendului. Halloween chior – Expirat – vineri, 30 octombrie, de la ora 20:00. O seară cu muzică pusă de George & Cristea și o tematică neconvențională.

– vineri, 30 octombrie, de la ora 20:00. O seară cu muzică pusă de George & Cristea și o tematică neconvențională. House of Balloons – Princess Club – vineri, 30 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere inspirată de universul muzical The Weeknd, cu influențe house, EDM, R&B și techno. Biletele afișate pornesc de la 50 de lei.

– vineri, 30 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere inspirată de universul muzical The Weeknd, cu influențe house, EDM, R&B și techno. Biletele afișate pornesc de la 50 de lei. HALLOWEEN DANCING PARTY – B52 The Club – vineri, 30 octombrie, de la ora 21:00. Petrecere cu muzică de dans, băuturi tematice și costume. Prețul anunțat este de 25 de lei.

– vineri, 30 octombrie, de la ora 21:00. Petrecere cu muzică de dans, băuturi tematice și costume. Prețul anunțat este de 25 de lei. CINCIN Halloween – Platforma Wolff – sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere de Halloween cu DJ seturi și muzică electronică, pentru o noapte de dans.

– sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere de Halloween cu DJ seturi și muzică electronică, pentru o noapte de dans. Tactik Halloween Party – Forge – sâmbătă, 31 octombrie, între orele 22:00 și 07:00. Eveniment cu BILA, Costyx, Matt, Badin și Rometi, pe ritmuri house și minimal. Biletul este listat la 30 de lei, iar accesul este permis persoanelor de peste 18 ani.

– sâmbătă, 31 octombrie, între orele 22:00 și 07:00. Eveniment cu BILA, Costyx, Matt, Badin și Rometi, pe ritmuri house și minimal. Biletul este listat la 30 de lei, iar accesul este permis persoanelor de peste 18 ani. Gayloween: Jungle Fever – Apollo111 – sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere tematică LGBTQ+, cu costume și atmosferă de Halloween.

– sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere tematică LGBTQ+, cu costume și atmosferă de Halloween. Retroween Party – nJoy Club – sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 22:00. O petrecere cu tematică retro, pentru cei care vor să combine muzica nostalgică și costumele de Halloween.

– sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 22:00. O petrecere cu tematică retro, pentru cei care vor să combine muzica nostalgică și costumele de Halloween. Monsters’ Party: Freak Show – B52 The Club – sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere cu Fane la Platane și Carina, programată până la ora 05:00. Prețul anunțat este de 30 de lei.

– sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere cu Fane la Platane și Carina, programată până la ora 05:00. Prețul anunțat este de 30 de lei. Halloween Bash ’26 – Control Club – vineri, 30 octombrie, de la ora 19:30, cu D.E.N.I.S & Plant. Biletul este listat la 50 de lei.

– vineri, 30 octombrie, de la ora 19:30, cu D.E.N.I.S & Plant. Biletul este listat la 50 de lei. El Cartel Halloween: Perreo Paranormal – ONE Club – vineri, 30 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere cu DJ Santana și muzică latino, într-o atmosferă inspirată de Halloween.

– vineri, 30 octombrie, de la ora 22:00. Petrecere cu DJ Santana și muzică latino, într-o atmosferă inspirată de Halloween. ON THE BLOCK Halloween – Club Guesthouse – vineri, 30 octombrie, de la ora 22:00, potrivit calendarului de evenimente. Pentru seara de sâmbătă, 31 octombrie, este anunțat și Trails X GH , cu Gabbs, Mianda b2b Teodor Ghiță și Paul Popa, de la ora 23:00.

– vineri, 30 octombrie, de la ora 22:00, potrivit calendarului de evenimente. Pentru seara de sâmbătă, 31 octombrie, este anunțat și , cu Gabbs, Mianda b2b Teodor Ghiță și Paul Popa, de la ora 23:00. KRISTAL Opening Party x Halloween – Kristal Club – vineri, 30 octombrie, de la ora 23:00, cu Marco Faraone, într-un eveniment dedicat muzicii electronice.

– vineri, 30 octombrie, de la ora 23:00, cu Marco Faraone, într-un eveniment dedicat muzicii electronice. HALLOWEEN: David Carretta – Control Club – sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 22:00, cu DJ-ul francez David Carretta. Biletul este listat la 50 de lei.

– sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 22:00, cu DJ-ul francez David Carretta. Biletul este listat la 50 de lei. Nuba White – „Halloween Haunted Night” – vineri, 30 octombrie, de la ora 19:00. Evenimentul este organizat sub conceptul AMNESYA, cu MADATORICELLI și dress code de Halloween.

– vineri, 30 octombrie, de la ora 19:00. Evenimentul este organizat sub conceptul AMNESYA, cu MADATORICELLI și dress code de Halloween. Fratelli Studio 1 – „Ani de Liceu: Halloween Edition” – sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 21:00. Invitat la pupitru este Christian Thomson, iar costumele sunt binevenite, dar nu obligatorii. Biletele sunt listate la 60 de lei în oferta early-bird, 80 de lei la presale și 100 de lei pentru acces general.

De reținut: Programul și prețurile pot fi actualizate de organizatori. Înainte de publicare, merită verificate paginile oficiale ale cluburilor și disponibilitatea biletelor, în special pentru evenimentele din 31 octombrie.

Halloween la Circul Metropolitan București. Copiii pot întâlni dinozauri animatronici și pot face fotografii cu aceștia

Circul Metropolitan București a anunțat marți organizarea unui eveniment special de Halloween, dedicat celor mici. Pe 31 octombrie și 1 noiembrie, copiii care au bilete la spectacolele programate în cele două zile sunt invitați să vină costumați de Halloween și să participe la o întâlnire cu dinozaurii animatronici.

Evenimentul, intitulat „Trick or Treat & T-Rex!”, le oferă copiilor ocazia de a vedea dinozaurii animatronici de aproape și de a face fotografii cu aceștia. Accesul la întâlnirea cu dinozaurii este inclus în prețul biletului la spectacolul din ziua respectivă.

Sâmbătă, 31 octombrie, întâlnirea cu dinozaurii va avea loc în intervalul 16:00-18:00, înaintea spectacolului AEROFONIK, programat de la ora 18:00.

Duminică, 1 noiembrie, copiii vor putea participa la activitate între orele 13:00 și 15:00, după spectacolul BEST OF METROPOLITAN, programat de la ora 11:00.

Reprezentanții Circului Metropolitan București îi încurajează pe părinți să îi lase pe cei mici să își aleagă costumul preferat de Halloween, pentru a transforma întâlnirea cu dinozaurii într-o experiență specială. Biletele la spectacole pot fi cumpărate online, de pe site-ul oficial circulmetropolitan.ro, sau de la casa de bilete a instituției.

Titan Pumpkin Fest, cu cinci tone de dovleci, muzică și jocuri de Halloween

Cea de-a IV-a ediție a Titan Pumpkin Fest va avea loc de vineri până duminică în Parcul Titan, în zona scenei și la Calul Titanilor.

De la sculptatul și decoratul dovlecilor, la pictură, creații handmade, delicii culinare și experiențe interactive, festivalul propune trei zile în care atmosfera de toamnă și spiritul Halloween-ului se întâlnesc într-un eveniment pentru toate vârstele.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis Agerpres, la ediția din acest an vor fi cinci tone de dovleci, care vor deveni materia primă pentru imaginația participanților la atelierele creative. Copiii și adulții vor putea să-și pună la încercare îndemânarea la atelierul de sculptat dovleci sau să-i transforme în mici obiecte decorative, prin pictură și alte tehnici creative.

Programul include și activități inspirate de Halloween, precum decorarea dovlecilor cu sclipici, realizarea de măști, pictură pe lemn și pânză, slime monstruos și pictură pe dovlecei din ipsos.

Zona gastronomică reunește preparate și gustări pentru toate gusturile, de la street food și specialități sărate la deserturi și băuturi.

Pentru momentele de relaxare, zona va include băuturi răcoritoare, must proaspăt, vin fiert, bubble tea, cafea, care pot fi savurate în aer liber.

Programul creativ al festivalului propune activități variate, care îmbină îndemânarea, jocul și explorarea artistică. Unele ateliere sunt dedicate tematicii de Halloween, în timp ce altele îi invită pe cei mici să experimenteze cu materiale, culori și tehnici diferite.

În zona de distracție, cei mici se vor putea bucura de o casă gonflabilă cu baloane, trambulină, caravană cu jocuri și experiențe de realitate virtuală. Copiii vor putea participa și la plimbări cu ponei, organizate în zona de pădure, lângă lac, sâmbătă și duminică, în intervalul 10:00 - 20:00.

Muzica live va anima scena în ambele zile de weekend. Sâmbătă va concerta trupa RVRSE, iar duminică publicul este invitat la concertul Antebellum.

Duminică, de la ora 11:00, Teatrul Copiilor îi invită pe cei mici la 'Farse de Halloween', un spectacol magic și amuzant de teatru muzical, pregătit să aducă pe scenă personaje, surprize și multă voie bună.

Sâmbătă și duminică, vizitatorii vor putea păși în lumea fantastică a musicalului 'Wicked', printr-o activare specială dedicată celebrului spectacol. Două personaje emblematice din musical, întruchipate de animatori locali, vor fi prezente la Titan Pumpkin Fest, unde îi vor întâmpina pe participanți și vor aduce un strop de magie în atmosfera de toamnă. Experiența va fi completată de o casă-balon inspirată de lumea prințeselor, un decor de poveste pentru cei mici și un cadru perfect pentru fotografii memorabile în familie.

Vizitatorii festivalului sunt invitați să se bucure de spiritul Halloweenului și să-și pregătească cele mai creative costume. Duminică, festivalul va găzdui Parada Costumelor de Halloween, unde personaje fantastice, apariții misterioase și ținute originale vor aduce un plus de culoare evenimentului.

Totodată, pasionații de cultura japoneză și de universurile anime vor avea ocazia să-și etaleze costumele preferate în cadrul Paradei Cosplay, dedicată personajelor din animații și altor lumi imaginare.

Programul Titan Pumpkin Fest este: vineri - 14:00-20:00, sâmbătă - 10:00-21:00 și duminică - 10:00-20:00.

Intrarea este liberă.

Hallo Fest 2026 - Concerte, spectacole şi ateliere la Lacul Morii, în perioada 30 octombrie - 1 noiembrie

Concerte, spectacole şi ateliere pentru întreaga familie sunt oferite la o nouă ediţie a West Side Hallo Fest, care se va desfăşura de vineri până duminică, la baza digului Lacului Morii.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 6 transmis marţi Agerpres, baza digului Lacului Morii devine locul de întâlnire al distracţiei, muzicii şi creativităţii, odată cu o nouă ediţie Hallo Fest, un festival dedicat întregii familii, cu activităţi pentru copii, spectacole şi concerte susţinute de artişti îndrăgiţi.

Timp de trei zile, participanţii se vor bucura de un program variat, desfăşurat pe scena mare şi scena mică, dar şi de numeroase ateliere interactive, experienţe educative şi activităţi creative pentru cei mici.

Printre artiştii şi formaţiile care vor urca pe scenă se află Zdob şi Zdub, Andra, Vama, Irina Rimes, Lupii lui Calancea.

Atelierele organizate vineri, sâmbătă şi duminică le oferă copiilor ocazia să exploreze domenii noi, să-şi dezvolte creativitatea şi să participe la activităţi interactive.

„Hallo Fest înseamnă mai mult decât concerte şi spectacole: este o ocazie de a petrece timp de calitate în familie, de a descoperi activităţi noi şi de a crea amintiri într-o atmosferă plină de energie şi culoare. Şi, pentru că un festival de Halloween nu ar fi complet fără elemente spectaculoase, participanţii vor putea descoperi şi instalaţii impresionante, aflate în prezent în proces de realizare, pregătite să completeze decorul şi experienţa festivalului. În perioada 30 octombrie - 1 noiembrie, Baza Digului Lacului Morii devine destinaţia perfectă pentru un weekend de toamnă cu muzică, artă, jocuri şi experienţe pentru toate generaţiile”, au transmis organizatorii.

Atelier de pictură cu Van Gogh, Frida Kahlo și Edvard Munch, de Halloween, la MINA Museum din București

Bucureștenii care vor să sărbătorească Halloweenul într-un mod creativ sunt invitați sâmbătă, 31 octombrie 2026, la MINA Museum din București, unde va avea loc atelierul „Paint like your favorite artists. Halloween Edition”, inspirat de universul vizual al pictorilor Vincent van Gogh, Frida Kahlo și Edvard Munch.

Evenimentul este programat între orele 16:00 și 17:30 și le oferă participanților ocazia de a picta într-o atmosferă specială, în care culorile fluorescente și lumina ultravioletă transformă activitatea artistică într-o experiență vizuală aparte. Participanții vor putea să își creeze propriile lucrări, inspirate de stilul unor artiști cunoscuți, fără să fie necesară experiența anterioară în pictură.

Organizatorii pun la dispoziție toate materialele necesare pentru atelier, inclusiv pânza pe care fiecare participant o va putea lua acasă, culori fluorescente, accesorii pentru pictură și șorțuri de protecție. Activitatea este concepută ca o experiență relaxantă și interactivă, în care creativitatea și imaginația sunt mai importante decât tehnica artistică.

Copiii cu vârsta de până la 10 ani pot participa doar dacă au bilet propriu și sunt însoțiți de un adult care deține, la rândul său, un bilet valabil. Organizatorii atrag atenția că atelierul se desfășoară sub lumină ultravioletă, astfel că persoanele cu fotosensibilitate, epilepsie fotosensibilă sau alte afecțiuni care pot fi declanșate de acest tip de lumină trebuie să țină cont de aceste condiții înainte de participare.

Atelierul va avea loc la MINA Museum, în București, sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 16:00. Informațiile despre eveniment și bilete sunt disponibile pe pagina dedicată de pe POV Bucharest Tickets.

Halloween în Parcul Mogoșoaia. Poteca Dovlecilor, ateliere, jocuri tematice și spectacole pentru întreaga familie

Parcul Mogoșoaia se pregătește de Halloween. Pe 31 octombrie, parcul se va transforma într-un decor de poveste, cu dovleci luminați, activități tematice și surprize pentru copii. Evenimentul, anunțat de organizatori sub numele „Poteca Dovlecilor”, îi invită pe bucureșteni și pe locuitorii din împrejurimi să petreacă o zi de toamnă în aer liber, alături de familie.

Programul include activități pentru copii în mai multe zone ale parcului. La Poarta I, începând cu ora 16:00, participanții vor putea lua parte la activități de sculptare a dovlecilor, în cadrul cărora cei mici își vor putea pune la încercare creativitatea și imaginația. La Poarta II, la intrarea dinspre Palat, activitățile și jocurile tematice vor începe de la ora 14:00, organizatorii anunțând și surprize gratuite pentru copii.

Evenimentul va include și momente artistice. De la ora 18:00, pe scenă va urca Corul de copii Mogoșoaia, urmat, de la ora 18:30, de Trupa de Dans Mogoșoaia. Spectacolele sunt dedicate întregii familii și completează programul pregătit pentru sărbătoarea de Halloween.

O atracție a evenimentului va fi Poteca Dovlecilor, care, odată cu lăsarea serii, va fi pusă în valoare de dovlecii luminați. Organizatorii îi invită pe vizitatori să se bucure de decorul de toamnă, să facă fotografii și să participe la activitățile pregătite pentru această ocazie.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 31 octombrie, în Parcul Mogoșoaia. Organizatorii îi încurajează pe părinți să pregătească costumele de Halloween ale copiilor și să participe la activitățile propuse, într-o zi dedicată distracției, creativității și petrecerii timpului liber în familie.

„Poveste de Halloween” - pe 1 noiembrie, la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Publicul este așteptat pe 1 noiembrie la spectacolul „Poveste de Halloween”, susținut de elevii grupurilor „Fantezia” și „Andante” ale Clubului Copiilor Sector 5, care va avea loc în Sala Scoarțelor a Palatului Brâncovenesc de la Mogoșoaia.

Evenimentul se desfășoară în intervalul orar 13:00 - 15:00 și va fi susținut de grupurile „Fantezia” și „Andante” ale Clubului Copiilor Sector 5, care vor aduce în fața publicului un program artistic dedicat uneia dintre cele mai îndrăgite sărbători tematice ale toamnei, se arată într-un comunicat transmis luni Agerpres.

Prin implicarea, creativitatea și expresivitatea lor, tinerii participanți vor transforma scena într-un spațiu al imaginației, în care poveștile, personajele fantastice și atmosfera misterioasă a Halloween-ului se întâlnesc într-o experiență artistică destinată întregii familii, precizează organizatorii.

„Poveste de Halloween” se adresează copiilor și familiilor acestora, invitându-i să petreacă împreună o după-amiază de duminică într-o atmosferă plină de fantezie, emoție și surprize artistice.

„Vă așteptăm să descoperim împreună magia poveștilor și bucuria artei, într-o întâlnire dedicată celor mici și tuturor celor care păstrează vie plăcerea de a visa”, este mesajul organizatorilor.

Accesul publicului la eveniment este gratuit.

Petrecere de Halloween la Conac Balotești. Meniu special cu preparate inspirate de „Cina blestemată”

La Conac Balotești, din județul Ilfov, Halloweenul va fi marcat în acest weekend printr-un eveniment cu preparate tematice, denumit „Halloween la Conac – Cina blestemată”. Organizatorii au pregătit un meniu special, inspirat de atmosfera misterioasă a sărbătorii, cu preparate și băuturi care promit să surprindă prin combinațiile de arome și prezentare.

Potrivit anunțului publicat de organizatori, meniul include preparate cu denumiri inspirate din poveștile de groază și din universul vrăjitoarelor. Printre acestea se numără „Comoara Vrăjitoarei”, „Poțiunea Vrăjitoarei”, „Burgerul din Întuneric” și „Toporul Călăului”. Oferta este completată de deserturi tematice, pregătite special pentru eveniment.

Reprezentanții localului îi invită pe cei care vor să sărbătorească Halloweenul într-o atmosferă diferită să descopere meniul special și surprizele pregătite pentru această ocazie. Evenimentul îmbină specificul culinar cu decorul și tematica misterioasă asociate sărbătorii de Halloween.

Ce este Halloweenul și de ce se celebrează și în România: Sărbătoarea își are originile în Europa

Halloweenul este o sărbătoare celebrată în fiecare an pe 31 octombrie, cunoscută pentru costumele înfricoșătoare, dovlecii sculptați, petrecerile tematice și tradiția copiilor de a merge din casă în casă pentru a primi dulciuri. Deși este asociată în special cu Statele Unite ale Americii, sărbătoarea își are originile în Europa, în vechiul festival celtic Samhain, organizat în urmă cu aproximativ 2.000 de ani pentru a marca sfârșitul sezonului recoltelor și începutul iernii.

Potrivit credințelor celților, în noaptea de Samhain, granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devenea mai subțire. Oamenii aprindeau focuri și purtau costume sau măști, în speranța că se vor proteja de spiritele considerate periculoase. Ulterior, tradițiile s-au împletit cu sărbătorile creștine, iar denumirea Halloween provine din expresia engleză „All Hallows' Eve”, care desemnează seara dinaintea Zilei Tuturor Sfinților, celebrată pe 1 noiembrie în tradiția occidentală. În timp, Halloweenul a devenit o sărbătoare populară, în special în Statele Unite, unde s-au răspândit obiceiurile costumelor tematice și ale colindatului pentru dulciuri.

În România, Halloweenul nu face parte din tradițiile populare autohtone, însă a devenit tot mai cunoscut în ultimele două decenii, pe fondul influenței culturii americane, al filmelor, serialelor și rețelelor sociale. Magazinele, restaurantele, cluburile și centrele comerciale organizează petreceri și evenimente tematice, în timp ce școlile și grădinițele propun activități dedicate copiilor. Pentru mulți români, sărbătoarea reprezintă mai ales un prilej de distracție, deghizare și participare la evenimente inspirate de personaje fantastice sau de filme de groază.

Legătura dintre Halloween și Dracula

Un element care contribuie la popularitatea Halloweenului în România este legătura făcută în cultura populară între Transilvania și legenda lui Dracula. Personajul a fost consacrat de romanul scriitorului Bram Stoker, publicat în 1897, și este asociat frecvent cu miturile vampirilor și cu figura istorică a lui Vlad Țepeș, deși personajul literar nu reprezintă o descriere fidelă a domnitorului.

Castelul Bran este promovat adesea în legătură cu legenda lui Dracula, iar în perioada Halloweenului, unele destinații turistice din Transilvania organizează evenimente tematice care atrag vizitatori români și străini.

Halloweenul este considerat astăzi, în principal, o sărbătoare culturală și recreativă, însă nu este celebrat de toată lumea. Unii creștini aleg să nu participe din motive religioase, în timp ce alții privesc evenimentele ca pe o formă de divertisment.

În România există și tradiții distincte dedicate pomenirii celor decedați, precum Moșii de toamnă, care au o semnificație religioasă diferită. Astfel, Halloweenul s-a răspândit în țară mai ales prin influența culturii occidentale, fără a înlocui tradițiile și sărbătorile locale.