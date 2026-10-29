Femeie împușcată mortal cu o armă de vânătoare de un bărbat care a spus că a confundat-o cu un animal sălbatic

Femeie împușcată mortal cu o armă de vânătoare de un bărbat care a spus că a confundat-o cu un animal sălbatic. FOTO: Getty Images

O femeie în vârstă de 45 de ani a fost împuşcată mortal de un bărbat cu o armă de vânătoare, care ar fi confundat-o cu un animal sălbatic, incidentul având loc miercuri seară, în localitatea Poienile de Sub Munte din judeţul Maramureş.



''La data de 28 octombrie, în jurul orei 21:00, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Leordina au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie ar fi fost împuşcată, în localitatea Poienile de Sub Munte. La faţa locului, poliţiştii au identificat o femeie în vârstă de 45 de ani, care prezenta o plagă împuşcată în zona gâtului, fiind constatat decesul acesteia'', a informat, joi, IPJ Maramureş.



În urma primelor verificări efectuate, poliţiştii au identificat un bărbat în vârstă de 35 de ani, bănuit că ar fi efectuat un foc cu o armă de vânătoare în direcţia femeii, pe care ar fi confundat-o cu un animal sălbatic, arată sursa citată



Bărbatul se află în custodia poliţiştilor, în vederea continuării verificărilor şi clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.



La faţa locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, iar activităţile investigative sunt în desfăşurare, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun.