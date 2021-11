Femeia rănită grav de un şofer în Vaslui, declarată vinovată şi lăsată fără permis auto, deşi era pieton

Potrivit presei locale, accidentul a avut loc în luna martie, într-o parcare din apropierea unei intersecții din Vaslui. Atunci, femeia, în vârstă de 42 de ani, a fost accidentată grav, de un şofer care circula cu viteză, în timp ce ea ridica un pachet de la un curier.

Mai exact, şoferul în vârstă de 22 de ani, a pierdut controlul volanului şi a intrat cu mașina în autoutilitara firmei de curierat, care la rândul ei a fost proiectată în autoturismul femeii.

Urmare impactului, femeia a fost prinsă între cele două maşini şi s-a ales cu răni grave la piciorul stâng.

Norocul ei a fost că, întâmplător, în zonă se afla un agent de poliţie care, după ce i-a oferit primul ajutor, a sunat la 112. Ulterior, femeia a fost transportată la spital și operată de urgență, notează presa locală.

La aproape opt luni de la producerea accidentului, victima a fost audiată. Urmare cercetărilor, poliţiştii au stabilit că vina aparține femeii care şi-ar fi parcat maşina necorespunzător.

“Îmi amintesc că în acea zi m-a sunat băiatul de la firma de curierat, că mi-a venit un colet. L-am întrebat unde să ne întâlnim, iar el mi-a dat ca punct de reper strada Libertății. Îmi convenea pentru că pe acolo mă duceam și spre casă. În momentul când am ajuns în locul respectiv, am tras pe dreapta, am băgat mașina în parcare, în ideea să nu deranjez traficul. Dacă nu era parcare acolo, puneau borduri în așa fel încât să nu poată trece mașinile peste. Plus că acolo sunt delimitate acele locuri cu pavele de culoare diferită. Mai mult decât atât, în zona respectivă nu există niciun indicator care să interzică parcarea", a spus femeia jurnaliștilor de la vremeanoua.ro.

Suplimentar, poliţiştii au dispus şi suspendarea permisului de conducere, chiar dacă femeia era pieton la momentul producerii evenimentului rutier.

