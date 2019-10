Halucinant! Strada care nu duce nicăieri. Ce explicații dă primarul din Piatra Neamț

foto - captură Antena 3

Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Dragoş Chitic, a explicat, miercuri, că strada asfaltată care se termină în câmp, la poalele muntelui Pietricica, a fost realizată în cadrul unui program mai amplu de modernizare rutieră a zonei.



Edilul a explicat că strada respectivă va fi continuată anul viitor şi este perpendiculară cu o altă stradă ce urmează să fie asfaltată.



"O stradă din Piatra-Neamţ, pe care am modernizat-o în acest an - strada Sînzienelor, a stârnit mare vâlvă. Am mai spus şi repet: întregul cartier Pietricica va fi modernizat etapizat. Conform programului, din cele 16 străzi ale cartierului Pietricica, anul acesta am modernizat trei: Begoniei, Orhideelor şi Sînzienelor, urmând să continuăm etapizat modernizarea celorlalte străzi", a spus Dragoş Chitic.



Edilul susţine că decizia de asfaltare a celor trei străzi a fost luată şi în urma numeroaselor sesizări primite de la cetăţenii care locuiesc în zonă.



"Conform proiectului, strada Sînzienelor se intersectează la capătul dinspre muntele Pietricica perpendicular cu strada Pietrelor, o stradă care va fi modernizată în perioada următoare, după ce se vor concretiza intenţiile de construire a caselor. Pentru etapa următoare avem în plan modernizarea şi altor străzi din acelaşi cartier", a mai spus primarul municipiului Piatra-Neamţ.



Dragoş Chitic a explicat că din cei 163 kilometri de străzi din oraş mai sunt de modernizat doar 12 kilometri.



În mediul online a apărut fotografia unei străzi asfaltate al cărui capăt, cu trecere de pietoni, se opreşte în câmp.



Amenajarea străzii ar fi costat bugetul municipiului aproximativ 90.000 euro.