Imagini de pe șantierul Variantei de Ocolire Timișoara Vest: Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 30%, la șase luni de la începere

2 minute de citit Publicat la 15:37 11 Noi 2026 Modificat la 15:41 11 Noi 2026

Varianta de Ocolire Timişoara Vest a ajuns la un stadiu fizic de 30%, la şase luni de la începerea lucrărilor. Sursa colaj foto: Facebook/DRDP Timişoara

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunţat miercuri că Varianta de Ocolire Timişoara Vest a ajuns la un stadiu fizic de 30%, la şase luni de la începerea lucrărilor. Contractul, în valoare de 1,41 miliarde de lei (fără TVA), este derulat de constructorul turc Nurol, care mobilizează în prezent pe șantier peste 300 de operatori și muncitori, precum și 160 de utilaje. Termenul-limită stabilit pentru încheierea proiectului este luna mai 2028.

Varianta de Ocolire (VO) Timișoara Vest va avea o lungime de aproximativ 14 kilometri, câte două benzi pe sens și patru noduri rutiere denivelate, urmând să completeze inelul de circulație al municipiului Timișoara.

"Varianta de Ocolire (VO) Timişoara Vest: 30% stadiu fizic, la şase luni de la Ordinul de Începere! Constructorul turc (Nurol) este mobilizat în şantier cu peste 300 de operatori şi muncitori şi 160 de utilaje", a scris Cristian Pistol, directorul general CNAIR, pe Facebook, unde a publicat o filmare de pe şantier.

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Potrivit acestuia, în prezent, se lucrează la terasamente, mai precis la umpluturi, la stabilizarea terenului de fundare şi la realizarea straturilor succesive ale corpului drumului.

În ceea ce priveşte structurile, au fost executaţi aproape 90% dintre cei circa 1.000 de piloţi din beton, iar producţia grinzilor prefabricate este în desfăşurare. Circa 600 de grinzi vor fi montate la cele 10 poduri şi pasaje de pe traseu.

"Șantierul avansează în continuare pe mai multe fronturi, cu lucrări la terasamente, structuri și relocări de utilități (ANIF, telecomunicații, rețele de apă și gaz). Se lucrează și la amenajarea platformelor pentru cele două parcări de pe traseu (1/sens)", a precizat DRDP Timişoara într-un comunicat publicat pe Facebook, azi.

"Au început şi lucrările la viitorul pasaj care va uni centura Timişoara Nord (deschisă traficului în 2010) cu Timişoara Vest, peste sensul giratoriu de pe DN69, la ieşirea din Timişoara spre Arad", a mai transmis Cristian Pistol.

Lucrările la Varianta de Ocolire Timișoara Vest (VO Timișoara Vest) sunt prevăzute să fie finalizate până în luna mai 2028.