Imagini terifiante, surprinse la spitalul de copii din Botoşani. Mai mulți gândaci, în saloanele celor mici

Imagini şocante au fost surprinse la spitalul de copii din Botoşani. O mamă care a fost internată acolo cu fetiţa ei a filmat mulţimea de gândaci din unitatea medicală abia renovată.

O mamă a părăsit împreună cu fetița sa, Secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" din Botoşani, ieri seară, după ce a văzut mai mulți gândaci în salonul în care erau internate.

În GALERIA FOTO de mai jos puteți să vedeți mai multe imagini cu gândacii surprinși într-un salon al Secţiei de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" din Botoşani

Femeia a filmat totul, iar imaginile au ajuns pe internet. În cadrul acestora se vede cum mai mulți gândaci negrii se plimbă pe pereții și chiar pe paturile din salon.

Secţia de pediatrie a fost închisă astăzi pentru dezinsecţie, iar pacienţii mutaţi la ORL. "Am luat legătura cu cei care e ocupă de dezinsecție, am discutat cu medicul de gardă. Am solicitat să fie mutați pacienții care se aflau în salonul respectiv, în altă zonă până la dezinsecția totală.

În fiecare săptămână se face deratizare în secțiile Spitalului Județean. Este regratabil ce s-a întâmplat", a declarat Monica Adăscăliței, director medical Spitalul Mavromati Botoșani.