Imagini revoltătoare: Spray pulverizat în botul unui urs, pe Transfăgărăşan: "Pădurea este casa ursului. Este ca şi cum îi traversezi sufrageria"

Intelegem ca va deranjeaza, ca dintr-o data nu mai aveti loc de ei, desi voi v-ati dus peste habitatele lor, nu invers. Acest drum traversează o zona de padure. Padurea este casa ursului. Este ca si cum ii traversezi sufrageria, nu trebuie sa te miri ca este acolo. Niciunul dintre cei doi soferi nu a procedat corect! Hranirea ursilor de catre oameni nu face altceva decat sa puna si ursii si oamenii in pericol. Dar sa ii dai cu spray paralizant unui urs care nu te ataca, este fapta penala. AG-61-APE este numarul de inmatriculare a masinii, care pare a fi a unei firme, deci usor de identificat individul care descarca spray-ul paralizant inspre urs. Pe cel de acum cateva zile care a aruncat cu o sticla in alt urs, intr-o situatie similara, l-a ridicat politia. Sa-i rugam sa il ridice si pe individ ca sa raspunda pentru fapta lui. Sesizari, insotite de acest clip, se pota face on line la https://ag.politiaromana.ro/ro/petitii-online