Alertă în Mehedinţi! Un nou incendiu de vegetaţie a izbucnit lângă satul unde zeci de gospodării au fost făcute scrum

Potrivit localnicilor incendiul au pornit de la vegetația uscată şi s-a extins deja pe două hectare în mai puţin de 30 de minute.

„A ars mocnit în pădure de azi-noapte şi nu s-a observat . A început vântul şi s-a extins rapid. Am sunat din nou la 112. Sunt două maşini de pompieri, una o avem aici una in cealaltă parte de pădure. De 10 zile ne luptăm cu incendiile aici", a spus primarul.

Incidentul vine după ce şi astăzi dimineață la aproximativ patru kilometri de satul care a fost mistuit de flăcări, luni seară, a reizbucnit un alt incendiu în apropiere de localitatea Dunărea Mică.

”Primele două autospeciale au venit pe la ora 13:00. Incendiul de dimineață l-am stins cu oamenii noștri de la primărie și cu sătenii. Iar în jurul orei 13:00 - 14:00 s-a aprins din nou incendiul. O sută de telefoane am dat. Inclusiv dimineață, la ora 06:36, există înregistrări pe telefon, am dat 5-6 apeluri la 112, viceprimarul tot la fel. Ni s-a comunicat că nu au autospeciale la momentul acela să ne trimită. Când au avut disponibile a fost în jurul orei 13:30-14:00. Elicopter nu am cerut, pentru că nu era cazul de elicopter pentru că nu era atât de extins focul”, a adăugat primarul.

Zeci de case din satul Scăpău au fost făcute scrum într-un incendiu devastator

Un incendiu violent a izbucnit, luni după amiază, în localitatea Scăpău, comuna Devesel judeţul Mehedinţi. Flăcările au pornit de la vegetația uscată şi s-au extins amenințător la mai multe gospodării.

Un bărbat a rămas doar cu o găină după incendiul care a devastat zeci de case în satul Scăpău: "Nu mai am nimic!" Un bărbat din satul Scăpău, judeţul Mehedinţi, a mai rămas doar cu o găină, după ce incendiul care a devastat zeci de case l-a lăsat fără casă, maşină, căruţă şi animale.

Flăcările au izbucnit în jurul orei 14.00 şi au continuat să ardă până spre seară, iar pe măsură ce timpul trecea, acestea s-au extins de la vegetaţia de pe câmp la curţile oamenilor şi apoi la case.

Incendiul puternic a ajuns şi în curtea unui bărbat, care a încercat să stingă flăcările, însă nu a reuşit. Focul a pus stăpânire pe curte, pe garduri, pe casă, pe maşină, pe coteţele animalelor, dar şi pe căruţă.

În câteva zeci de minute, întreaga agoniseală a bărbatului s-a transformat în scrum. El a reuşit să salveze o singură găină.

„Nu mai am nimic, doar ce e pe mine şi ce am în mână. Au luat foc toate, casă, maşină, animale. Ce dezastru mai mare există?", a declarat bărbatul pentru Antena 3.

