Incendiu la Spitalul de Pneumofiziologie din Brașov: O femeie a fost găsită carbonizată. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Foto: Antena 3 CNN

Planul Roșu de intervenție a fost activat în Brașov, după un​ incendiu la Secția 1 a Spitalului de Pneumofiziologie din oraș. Din primele informații, o femeie a fost găsită carbonizată și se presupune că ar fi dat foc unei saltele.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, 10 persoane, atât pacienți, cât și cadre medicale au reușit să se autoevacueze în siguranță. ​Focul a fost lichidat de către personalul spitalului, iar la fața locului se intervine pentru ventilarea spațiilor afectate de fum și gestionarea situației.

„Un puternic incendiu a izbucnit la etajul 1, într-un salon, acolo unde, din primele informații, se pare că o pacientă ar fi fost cea care ar fi incendiat o saltea. Din nefericire, trupul carbonizat al pacientei a fost descoperit de către pompieri. La fața locului au venit și polițiștii criminaliști, care desfășoară în acest moment activități specifice și încearcă să stabilească cum anume s-a putut întâmpla să se dea foc acelei camere.

Au fost evacuați, de asemenea, 10 pacienți și personalul, care în aceste momente se află în curtea interioară a spitalului. Pompierii au reușit să stingă focul și să evacueze fumul gros care se adunase în salon și acum fac toate manevrele de strângere a materialelor logistice. Cert este faptul că intervenția a fost una foarte rapidă, pentru că erau în joc viețile mai multor pacienți, iar în momentele următoare polițiștii vor încerca să stabilească ce anume s-a întâmplat la spital. Ceilalți pacienți sunt în afara oricărui pericol și se lucrează în continuare la extragerea fumului rămas în zonă”, a transmis corespondentul Antena 3 CNN, Ovidiu Stan.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a precizat că, în jurul orei 16:15, dispeceratul a fost anunţat cu privire la izbucnirea unui incendiu la etajul 1 al Spitalului Mârzescu din municipiul Braşov, la faţa locului fiind mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară, două ambulanţe SAJ şi un echipaj SMURD.