O nouă metodă inedită de înşelăciune la magazin: A cumpărat produse în valoare de 650 lei, dar la casă a plătit doar 87 lei!

În plină criză, românii se dovedesc tot mai inventivi în a se descurca fără bani.

O casieră trebuie să ispășească un an și șase luni de închisoare după ce a fost de acord să ajute un client, astfel încât acesta să iasă cu mai multe produse din magazin, dar să plătească doar pentru o parte.

Astfel, din totalul cumpărăturilor de aproape 650 de lei, bărbatul a plătit doar 87 de lei, scrie Știrea Sucevei.Totul s-a întâmplat pe 27 februarie 2020, în jurul prânzului. Bărbatul de 34 de ani se afla la cumpărături într-un supermarket din Suceava, iar pentru a plăti produsele puse în coș a ales casa 8.

Planul celor doi a eșuat atunci când a fost oprit de agenții de securitate de la ieșirea din magazin. În urma comparării produselor cumpărate cu cele achitate, oamenii legii au descoperit furtul. Bărbatul a achitat diferența de bani.

Chemată de manager, casiera, în vârstă de 48 de ani, a recunoscut că îl cunoaște pe client și că nu i-a scanat intenționat toate produsele, scrie sursa citată.

În urma procesului din instanță, amândoi au fost condamnați la închisoare astfel: femeia are de ispășit un an și șase luni de închisoare cu suspendare, iar clientul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității pentru furt.