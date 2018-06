Incident șocant în Harghita. Un tânăr de 34 de ani a fost atacat de un urs

foto- Pexels

Un tânăr cioban de 34 de ani a fost atacat și mușcat de un urs de piciorul drept, în timp ce se afla cu oile la păscut. Acesta a fost dus imediat la spital. Incidentul s-a petrecut pe un câmp din apropierea localității Șoimușu Mic.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, a declarat, marți, că ciobanul a fost mușcat, luni seara, de un urs, de piciorul drept, în zona gleznei.

”Evenimentul s-a petrecut undeva aproape de ora 20.00 pe un câmp din apropierea satului Șoimușu Mic. Un urs a apărut acolo și l-a atacat și mușcat pe ciobanul în vârstă de 34 de ani de piciorul drept, sub gambă, în zona gleznei. A fost solicitată intervenția polițiștilor. Noi am chemat și ambulanța și am considerat că e important să fie îngrijit medical”, a spus Gheorghe Filip.

Din fericire, acum se află în afara oricărui pericol.