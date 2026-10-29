Indicatoare rutiere suplimentare pe autostrăzile din vestul țării. De ce au fost montate și ce trebuie să știe șoferii

Drumarii montează indicatoare suplimentare de avertizare pe autostrăzile A1 și A11, din vestul țării. FOTO: Facebook DRDP Timișoara

Drumarii montează indicatoare suplimentare de avertizare pe autostrăzile A1 și A11, din vestul țării, pentru a-i împiedica pe șoferi să intre pe contrasens.

Noile indicatoare au fost amplasate în zona nodurilor rutiere și a spațiilor de servicii, acolo unde riscul ca un șofer să greșească direcția este mai mare. Panourile cu mesajul "STOP – ACCESUL INTERZIS" au rolul de a-i avertiza clar pe șoferi că urmează să intre pe un sector de drum pe care circulația în acel sens nu este permisă.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, montarea acestor indicatoare suplimentare a început în urmă cu câțiva ani și continuă în toate zonele în care se constată că sunt necesare.

"Respectarea indicatoarelor și atenția la manevrele de intrare și ieșire din nodurile rutiere sunt esențiale pentru prevenirea circulației pe contrasens și evitarea accidentelor", au transmis reprezentanții DRDP Timișoara, într-o postare pe Facebook.

Circulația pe contrasens pe autostradă este una dintre cele mai periculoase abateri și este sancționată sever. Potrivit Codului Rutier (OUG nr. 195/2002), șoferii prinși circulând pe contrasens pe autostradă riscă o amendă din clasa a IV-a, de până la 4.325 de lei, și suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.