Investiții majore în educație, în Sectorul 3: extinderi, modernizări și consolidări, două școli noi și 16 săli de sport construite

6 minute de citit Publicat la 16:56 22 Oct 2026 Modificat la 16:56 22 Oct 2026

Primăria Sectorului 3 continuă unul dintre cele mai ample programe de investiții în infrastructura educațională, prin construirea de școli și grădinițe noi, consolidarea și extinderea unităților existente și modernizarea clădirilor în care învață zeci de mii de copii. În ultimii ani, peste 50 de corpuri de clădire ale unităților de învățământ au fost reabilitate și modernizate, au fost construite două școli noi, 16 săli de sport și 10 clădiri destinate creșelor și grădinițelor. În paralel, continuă lucrări ample de consolidare, extindere și modernizare la alte nouă unități de învățământ din sector.

Investițiile urmăresc atât îmbunătățirea condițiilor de studiu, cât și creșterea capacității unităților de învățământ, într-un sector în care dezvoltarea din ultimii ani a determinat o cerere tot mai mare pentru locuri în creșe, grădinițe și școli.

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Un obiectiv important al acestor proiecte este crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea cursurilor într-un singur schimb, prin construirea de săli de clasă suplimentare, laboratoare, săli de sport și spații multifuncționale.

Peste 50 de clădiri școlare reabilitate și modernizate

În ultimii ani, Primăria Sectorului 3 a derulat un program amplu de reabilitare și modernizare a infrastructurii educaționale, care a vizat peste 50 de corpuri de clădire aparținând școlilor, liceelor, grădinițelor și creșelor.

Cea mai mare parte a acestor investiții a fost realizată cu finanțare europeană. Lucrările au inclus termoizolarea clădirilor, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor de încălzire și electrice, instalarea sistemelor de iluminat LED, montarea de sisteme moderne de ventilație cu recuperare de căldură și utilizarea panourilor fotovoltaice. Modernizarea clădirilor contribuie la îmbunătățirea confortului elevilor și cadrelor didactice, dar și la reducerea consumului de energie și a costurilor de funcționare.

Două școli construite de la zero, în 2025 și 2026

Unul dintre cele mai importante rezultate ale investițiilor în infrastructura educațională îl reprezintă construirea a două școli noi, date în folosință în ani consecutivi. În 2025 a fost inaugurată Școala „Victor Brauner”, din zona Pallady, o unitate de învățământ construită de la zero, cu o capacitate de 450 de elevi.

Noul complex educațional dispune de 15 săli de clasă, laboratoare, sală multimedia, bibliotecă și sală de sport. Clădirea a fost proiectată pentru a răspunde cerințelor actuale privind eficiența energetică, siguranța și funcționalitatea spațiilor educaționale.

În 2026 a fost dată în folosință noua clădire a Școlii Gimnaziale nr. 16 „Voievod Neagoe Basarab”, construită pe amplasamentul fostei unități de învățământ. Vechea clădire prezenta probleme structurale majore și fusese încadrată în risc seismic, motiv pentru care a fost necesară demolarea acesteia și reconstruirea școlii.

Noua unitate dispune de 24 de săli de clasă și laboratoare, bibliotecă, sală de sport și spații administrative, spații verzi și terenuri de sport în aer liber. Prin aceste două investiții, Sectorul 3 și-a extins infrastructura educațională cu spații noi, adaptate cerințelor actuale și nevoilor comunității.

Zece clădiri noi pentru creșe și grădinițe și 16 săli de sport

Investițiile nu s-au limitat la învățământul primar, gimnazial și liceal.

În ultimii ani, în Sectorul 3 au fost construite și date în folosință 10 clădiri destinate creșelor și grădinițelor, pentru a suplimenta numărul de locuri disponibile în învățământul antepreșcolar și preșcolar. Aceste investiții răspund unei nevoi importante a familiilor tinere, în condițiile în care dezvoltarea noilor cartiere rezidențiale a dus la creșterea numărului de copii și, implicit, a cererii pentru locuri în unitățile de învățământ.

O altă direcție importantă a programului de investiții a fost dezvoltarea infrastructurii sportive școlare. În Sectorul 3 au fost construite 16 săli de sport la unitățile de învățământ, prin proiecte care au urmărit extinderea spațiilor destinate educației fizice și activităților sportive.

Un lucru mai puțin obișnuit, printre cele 16 săli de sport, la Școala Gimnazială nr. 195 „Hamburg” a fost amenajată o sală de scrimă, destinată atât pregătirii sportive a elevilor, cât și activităților de performanță. Este prima astfel de sală construită în România în ultimii 40 de ani.

Școala Gimnazială nr. 149, un proiect major de consolidare și extindere finalizat în 2026

Un alt proiect important finalizat în acest an este cel de la Școala Gimnazială nr. 149, unde au fost realizate lucrări ample de consolidare, modernizare și extindere.

Clădirea fusese inclusă anterior într-un program de reabilitare derulat de Primăria Municipiului București, însă lucrările au fost sistate și au rămas nefinalizate timp de mai mulți ani.

După preluarea imobilului, Primăria Sectorului 3 a reluat investiția, intervenind atât pentru consolidarea și modernizarea clădirii existente, cât și pentru extinderea capacității unității de învățământ. În urma lucrărilor, școala dispune de 43 de săli de clasă și 7 laboratoare, față de 26 de săli de clasă și 4 laboratoare anterior.

Au fost amenajate și o sală de sport, o sală multifuncțională și spații moderne pentru desfășurarea activităților educaționale. Noua capacitate permite școlarizarea a peste 1.100 de elevi într-un singur schimb, contribuind la reducerea supraaglomerării și la îmbunătățirea condițiilor de studiu.

Lucrările continuă la alte nouă unități de învățământ

În paralel cu proiectele finalizate, Primăria Sectorului 3 continuă investițiile de consolidare, extindere și modernizare la alte nouă unități de învățământ.

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” beneficiază de un proiect amplu de consolidare și extindere, prin care numărul sălilor de clasă va crește de la 15 la 41. Împreună cu cele 9 laboratoare, liceul va dispune de 50 de spații educaționale și va putea asigura desfășurarea cursurilor pentru aproximativ 1.500 de elevi într-un singur schimb.

Proiectul include și o sală de sport, o sală multifuncțională și alte facilități moderne.

Școala Gimnazială nr. 88 se află, de asemenea, într-un proces de extindere, care va permite creșterea numărului sălilor de clasă de la 27 la 59 și a laboratoarelor de la 3 la 9. Capacitatea unității va ajunge la aproximativ 2.040 de elevi, iar noile spații vor include și facilități pentru activități sportive și extracurriculare.

Școala Gimnazială nr. 195 „Hamburg” beneficiază de o extindere majoră.

Numărul sălilor de clasă va crește de la 23 la 67, iar cel al laboratoarelor de la 2 la 8. La finalizarea proiectului, unitatea va putea primi aproximativ 2.070 de elevi, cu posibilitatea desfășurării cursurilor într-un singur schimb.

Investițiile continuă și în învățământul tehnologic, la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Liceul Tehnologic „Elie Radu”. Proiectele vizează extinderea și modernizarea spațiilor destinate pregătirii teoretice și practice, inclusiv realizarea unor noi săli de clasă, laboratoare și ateliere.

În total, investițiile prevăd realizarea a 29 de săli de clasă și 27 de laboratoare și ateliere, de care vor beneficia peste 1.500 de elevi. Noile facilități vor contribui la dezvoltarea învățământului tehnologic și a pregătirii profesionale, inclusiv în sistem dual.

Capacitate extinsă și condiții moderne în trei grădinițe

Lucrările sunt în desfășurare și la grădinițele nr. 160, 187 și 211, unde proiectele urmăresc suplimentarea numărului de locuri și modernizarea spațiilor destinate copiilor.

La Grădinița nr. 160, proiectul de extindere și supraetajare va permite dublarea capacității, de la 180 la 360 de locuri, iar numărul sălilor de grupă va crește de la 9 la 18.

La Grădinița nr. 211, capacitatea va crește de la 320 la 640 de locuri, iar numărul sălilor de grupă va fi dublat, de la 16 la 32. Noua clădire va include și o sală multifuncțională, bucătărie, cabinet medical, spații administrative și recreative.

În cazul Grădiniței nr. 187, noul corp de clădire va pune la dispoziție spații pentru 5 grupe de creșă și 12 grupe de grădiniță, alături de săli multifuncționale și facilitățile necesare desfășurării activităților educaționale. Prin aceste proiecte, capacitatea de primire a copiilor va crește considerabil, oferind mai multor familii acces la servicii educaționale în apropierea locuinței.

Investiții pentru o infrastructură educațională adaptată nevoilor actuale

Prin construirea de școli și grădinițe noi, modernizarea clădirilor existente și extinderea capacității de școlarizare, Primăria Sectorului 3 urmărește să răspundă nevoilor unei comunități aflate în continuă dezvoltare.

Peste 50 de corpuri de clădire modernizate, două școli noi, 10 clădiri pentru creșe și grădinițe și 16 săli de sport construite reprezintă investiții deja realizate, la care se adaugă proiectele aflate în prezent în diferite etape de execuție.

Obiectivul pe termen lung este asigurarea unor spații educaționale sigure, moderne și eficiente energetic, cu suficiente locuri pentru copii și condiții care să permită, acolo unde capacitatea o impune, eliminarea învățământului în mai multe schimburi.