Jurnalist din Brăila, pălmuit în sediul PNL: ”Am o amețeală ușoară, dar constantă”

Jurnalistul de la infobrăila.ro Cătălin Iordache a fost lovit cu palma pe faţă, în urma unui conflict avut în sediul PNL, în cadrul unei conferințe de presă.

“Nu este în regulă ce se întâmplă. Am o amețeală ușoară, dar constantă. În plus, mă doare foarte rău maxilarul. Sper să nu fie ceva grav. După 30 de ani de meserie, nu te sperii de o înjurătură, dar să fii lovit brutal peste față, într-o conferință de presă, nu arată altceva decat ca între PNL și Belarus, în privința comportamentului față de jurnaliști, există doar semnul egal. Știe ca mama mea este bolnavă și m-a înjurat într-un mod indescriptibil față de ea. Când i-am spus că noi filmăm ambiental, și a luat foc. A negat și mi-a zis că el este în stare să se jure că nu a spus. I-am spus să o facă, dar am primit lovituri peste față”, a spus Iordache, potrivit infobrăila.ro

Conflictul a fost surprins într-o înregistrare video.

În videoclip se aude cum cei doi se ceartă, iar când bărbatul este lovit, se aud vocile mai multor persoane care încearcă să aplaneze conflictul.

Conform infobrăila.ro, cel care l-a lovit este omul de afaceri Ovidiu Nechita, apropiat al deputatului PNL Alexandru Popa, iar conflictul ar fi pornit după ce acesta l-ar fi înjurat pe jurnalist.

Poliția a fost chemată, dar agresorul nu se mai află în sediu.

