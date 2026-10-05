Antena 3 CNN Actualitate Locale MApN a ridicat două avioane F-18, după ce radarele au detectat o nouă dronă în apropierea graniţei cu România. Mesaj Ro-Alert în Tulcea

MApN a ridicat două avioane F-18, după ce radarele au detectat o nouă dronă în apropierea graniţei cu România. Mesaj Ro-Alert în Tulcea

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 08:06 05 Oct 2026 Modificat la 08:06 05 Oct 2026
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poza in care apare o drona
Radarele au detectat o nouă dronă în apropierea graniţei cu România. Sursa foto: Getty Images

MApN a transmis că, în noaptea de duminică spre luni, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua la est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu Romania, motiv pentru care a ridicat de la sol două avioane F1-8. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național, mai anunţă instituţia.

"În noaptea de 4 spre 5 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua la est de Vâlcove, Ucraina, in proximitatea frontierei cu Romania. 

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană  Mihail Kogalniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 02.34 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 03.23", a comunicat MApN.

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Etichete: Tulcea drona atentionare RO-Alert

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