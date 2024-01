”După ce citești mesajul, să îl ștergi! Să nu spui la nimeni!” Mesajul ciudat primit de mama profesorului care ar fi fost ucis de soție și copiii minori

Profesorul de matematică din Vâlcea a dispărut fără urmă în anul 2020. În acest caz, suspecții principali sunt soția și copiii minori ai profesorului. Procurorii vâlceni îi acuză pe cei trei că l-au asasinat.

Chiar dacă nu a fost încă descoperit un cadavru, anchetatorii au plasat-o pe mamă sub control judiciar. La fel și pe fiul cel mare. Cei doi sunt acuzați de lovituri cauzatoare de moarte și profanare de cadavre.

Suspiciunile anchetatorilor au început să se contureze în momentul în care explicațiile soției cu privire la evaporarea bărbatului, date cunoscuților timp de un an, erau diferite. Surorii și mamei lui aceasta le-a spus că a fugit cu o altă femeie. Altor rude, că a plecat la muncă în afara țării, ba în Marea Britanie, ba în Italia, la o spălătorie auto de unde le trimite și bani.

Ciudat pentru investigatori a fost faptul că nici copiii și nici nevasta nu au declarat dispariția la poliție. Cert este, spun anchetatorii, că ultima dovadă a existenței bărbatului este înregistrată pe data de 10 aprilie 2020, când Marian Claudiu Bălan vorbește la telefon cu mama sa. Apoi, profesorul parcă a intrat în pământ. Iar soția parcă a încercat să șteargă orice urmă.

”În perioada sărbătorilor Pascale, părinții copiilor meditați la matematică au fost informați, fie telefonic de către soția acestuia, fie prin mesaje, că o perioadă de timp domnul profesor, soțul său, va întrerupe meditațiile întrucât va pleca la cursuri, pentru ca, mai apoi, după terminarea vacanței școlare de primăvară, părinții respectivi să fie încunoștințați tot de către inculpată că meditațiile la matematică vor continua, însă cu altă doamnă profesoară”, se arată în comunicatul Tribunalului Vâlcea.

Mai mult, în luna iulie a anului 2020, la trei luni de la așa-zisa plecare de acasă, femeia a cerut la Judecătoria Râmnicu Vâlcea desfacerea căsătoriei. Proces la care soțul nu s-a prezentat niciodată și care s-a soluționat un an mai târziu, pronunțându-se divorțul din vina exclusivă a profesorului.

"Stabilește locuința minorilor la domiciliul mamei reclamante. Dispune ca autoritatea părintească asupra minorilor, să se exercite în mod exclusiv de către mama reclamantă. Obligă pârâtul la plata pensiei de întreținere în favoarea minorilor în cuantum de câte 350 de lei/lunar pentru fiecare, (în total 700 de lei lunar)", a fost decizia luată de Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

Cu o lună înainte ca verișoara să alarmeze poliția, mama bărbatului primește un mesaj dubios de pe numărul de telefon al acestuia.

"...după ce citești mesajul, să-l ștergi și să nu zici la nimeni ce îți zic. Îți zic ție, că să știi de mine. ... Nu pot să zic unde sunt pentru că telefoanele sunt urmărite. Eu trebuie să mă ascund și să țin telefonul închis și să nu fiu găsit, deoarece sunt căutat. Anul trecut am fost la un bordel de mai multe ori la niște fete. Pe urmă am aflat că aveau 15 ani. Peștii au făcut filmări și mă șantajează. Stau cu o fată și lucrez la negru. Mă descurc, mai ales că am banii de la tine”, a fost mesajul ciudat primit de mama bărbatului.