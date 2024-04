El este Marian, pompierul aflat în timpul liber care a sărit să ajute un bărbat, rămas blocat în maşină, în urma unui grav accident, în Constanţa

Marian Caravețeanu, pompier în cadrul ISU Constanţa, a intervenit imediat când a auzit un zgomot puternic în faţa sale. Un bărbat rămăsese blocat în maşină, în urma unui grav accident.

Marian Caraveţeanu, pompier în cadrul ISU Constanţa, a salvat un bărbat, după ce a auzit o bubuitură puternică în faţa casei sale.

Un accident grav, între un tir şi o maşină, avusese loc, iar şoferul autoturismului era blocat între fiarele contosionate.

Marian a făcut toate demersurile pentru a asigura victima că este în siguranţă. Până la sosirea echipajelor, pompierul nu s-a clintit de lângă bărbatul care avea picioarele prinse între bord şi scaun, susţinându-i capul pentru a reduce riscul unor alte leziuni.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi vedea mai multe imagini cu Marian Caravețeanu, în timpul intervenţiei.

"Felicitări, Marian! Suntem mândri de tine!"

"Un zgomot puternic s-a auzit în fața casei lui. A știut din prima că nu e semn bun și a ieșit repede în stradă… un accident a avut loc între un tir și o mașină!

Autoturismul era deformat, iar un bărbat era prins în interior…

- Avea picioarele blocate între bord și scaun. Am urcat repede în mașină, pe ușa din stânga spate și am asigurat capul victimei. În tot acest timp am vorbit cu el să îl calmez și am încercat să aflu dacă mai are și alte leziuni.

Până la sosirea ajutoarelor, colegul nostru a rămas în mașină, a susținut capul bărbatului în continuare și a comunicat cu acesta, asigurându-l că este în siguranță. În astfel de situații, imobilizarea gâtului este foarte importantă pentru că reduce riscul de a traumatiza rădăcina nervilor spinali, în urma unor accidentări în care există suspiciunea de fracturi sau luxații ale vertebrelor cervicale.

- La sosirea colegilor am solicitat un guler cervical pentru imobilizarea gâtului victimei. Împreună cu comandantul intervenției am reușit rapid să îndepărtăm bordul, apoi să înlăturăm plafonul mașinii pentru mai mult spațiu. Am montat dispozitivul de extracție împreună cu unul dintre colegi și l-am extras cu targa lopată. Victima a fost predată conștientă echipajului de pe ambulanța SAJ și a fost transportată la spital.

Accidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de ieri, în localitatea Castelu din județul Constanța.

Protagonistul acestui eveniment este plt. adj. Marian Caravețeanu, un pompier cu experiență, care în cei 18 ani de activitate la ISU Constanța a fost implicat în sute de intervenții alături de colegii săi.

Felicitări, Marian! Suntem mândri de tine!", a transmis IGSU, într-o postare pe Facebook.