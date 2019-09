Mărturiile tulburătoare ale unor tinere agresate: „Am plecat acasă plângând“. Ce sfaturi le dădeau poliţiştii din Caracal când fetele veneau să reclame

Noi poveşti cutremurătoare ies la iveală la Caracal. Mai multe tinere, victime ale agresiunilor sexuale, dezvăluie cum au fost „convinse“ de poliţişti că nu au nicio şansă să ducă „un război“ cu violatorii.

În ultimii ani, oraşul Caracal a figurat printre cele mai „curate“ oraşe din ţară din punct de vedere infracţional. Oficial, aici nu existau violatori, interlopi sau traficanţi de carne vie. Abia acum, după două luni de la telefonul Alexandrei Măceşanu la 112, apel care a declanşat unul dintre cele mai mari scandaluri din România, mai multe tinere au avut curajul să vorbească despre momentele grele prin care au trecut şi aproape toate au mărturisit că cei care le-au batjocorit nu au păţit niciodată nimic pentru că poliţiştii au considerat că ar fi inutil să-i cerceteze. „Am fost convinse că n-are rost să ducem un război cu violatorii pentru că tot noi pierdem“, a povestit o tânără.



“După ce am trăit cele mai cumplite momente din viaţa mea, m-am izolat de toată lumea timp de trei zile. Nu doream să afle, în primul rând, mama. Ştiam că o distrug. Este bolnavă, are cancer. În cea de-a patra zi, am plecat hotărâtă la poliţie. Credeam că ei mă vor sfătui ce să fac, îmi vor spune cum să procedez. Mă gândeam că eu sunt o fată distrusă, nimeni nu-mi va mai putea reda liniştea din interior, dar îmi doream ca acel individ să fie pedepsit, să nu mai treacă şi alte fete prin ce am trecut eu. Cu gândul ăsta am plecat la poliţie”, spune o altă tânără.



