”Voia să-i cumpăr astăzi iepuraşi...” Bunica lui Matei, micuțul ucis de o șoferiță drogată, își plânge cu lacrimi amare nepotul

”El stătea aici, aici se juca...”, își aduce aminte bunica lui Matei, micuțul de doar trei care a murit, sâmbătă seara, la Brăila.

Copilul a fost lovit de o mașină condusă de o șoferiță drogată, în timp ce se juca în fața casei.

Bunica micuțului își plânge acum cu lacrimi amare nepotul:

”Voia să-i cumpăr astăzi iepurași, la ora 9 eram programați să mă duc să îi iau 2 iepurași, că el voia iepurași”, spune femeia sfâșiată de durere.

Martorii povestesc că femeia circula cu viteză foarte mare, iar impactul a fost devastator.

"A venit o maşină după colţ, cu mare viteză. De frică am fugit cum stăteam pe bordură acolo spre nepoţica mea să nu cumva să iasă, ţipam la ea şi în timpul ăla l-a călcat pe cel mic. Deodată s-a auzit poc şi când m-am uitat jos, era jos fără suflare, am ţipat, am zbierat, au ieşit toţi vecinii", povesteşte o vecină, potrivit observatornews.ro.

”Aici mi l-a nenorocit! El stătea aici, aici se juca și ea a urcat așa, l-a plesnit, s-a dus direct în partea aia”, povestește bunica.

Din păcate, micuțul s-a stins sub privirile tuturor. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

”Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Aceasta a fost testată şi cu aparatul drugtest, rezultatul indicând consumul unei substanţe psihoactive, motiv pentru care i-au fost recolatate probe biologice la spital, a declarat Elena Ostache, IPJ Brăila.

Cu toate că aceasta se afla sub influența substanțelor interzise, în acest moment este încă liberă. Polițiștii nu au luat măsura arestării preventive sau reținerii pentru 24 de ore pentru că se așteaptă rezultatele de laborator.

În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.