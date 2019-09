Aeroportul din Brașov s-ar putea realiza și cu bani europeni. E ceea ce crede ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, cea care a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținută la Centrul de Vizitare al Parcului Naţional Piatra Craiului din Zărneşti în compania presei centrale și locale, că este optimistă că Ministerul a identificat soluția prin care cheltuieli deja făcute cu construția aeroportului din Brașov să fie decontate din bani comunitari.



"Lucrăm foarte îndeaproape cu administraţia judeţeană, cu Consiliul Judeţean Braşov, pentru Aeroportul Braşov. Lucrăm de când am preluat mandatul, lucrăm cu Consiliul Concurenţei. Urmează să ieşim cu o poziţie publică cât de curând, pentru că e destul de sofisticată maniera în care aeroporturile noi, subliniez, noi, se pot finanţa din fondurile europene, dar am găsit două variante şi suntem optimişti că putem să decontăm din bani europeni investiţiile la Aeroportul Braşov. Eu sunt optimistă că reuşim să decontăm chiar investiţiile deja realizate de administraţie, pentru că s-a investit deja în pistă şi în căi de rulare. Ei tocmai au semnat contractul pe proiectare şi execuţie acum, pe 20 august, pentru ceea ce înseamnă terminal. Este investiţia centrală a acestui proiect. Mai au şi alte componente. Este un proiect, totuşi, matur. Eu mă uit foarte, foarte atent la ceea ce avem noi ca proiecte în pregătire la POIM - Programul Operaţional Infrastructură Mare - care sunt cuprinse în lista aceasta de ani de zile, spre deosebire de Aeroportul Braşov, care nu a fost cuprins în portofoliul de proiecte prioritare POIM, ci sunt mai în spate. Proiectul Aeroportului Braşov este suficient de avansat ca să genereze cheltuieli şi, deci, absorbţie şi noi lucrăm acum la partea de eligibilitate, dar sunt optimistă şi o să ieşim în curând şi în faţa presei cu ceea ce am identificat ca posibilităţi de finanţare pentru acest obiectiv, care nu e doar pentru Braşov important. Este important pentru toată regiunea, cel puţin pentru câteva judeţe din acest areal. Deci, acesta este unul dintre proiectele la care lucrăm", a declarat Mînzatu.

Potrivit oficialului MFE, aeroportul ar fi urmat să fie finanțat din fonduri europene în intervalul 2020-2030, dar acest lucru s-ar putea întâmpla chiar mai repede.



"El este în Master Planul de Transport al României prevăzut să fie finanţat din fonduri europene în intervalul 2020-2030. Ceea ce noi încercăm să facem acum - şi reuşim - este să-l finanţăm mai repede şi efectiv ne-am uitat la progresul proiectului în ultimii ani. Într-adevăr, despre investiţie se vorbeşte cel puţin din anul 2006. Această investiţie a fost începută de autorităţile locale, de Consiliul Judeţean, din surse proprii. Au fost şi discuţii de parteneriate cu entităţi private, care nu s-au concretizat. Tot ce s-a făcut, s-a făcut din resursele proprii ale administraţiei judeţene, dar s-a făcut extrem de lent şi nu exista niciodată un sprijin guvernamental pentru acest proiect. Prima dată când acest proiect a primit bani de la bugetul de stat a fost anul acesta - am avut un amendament la Legea bugetului de stat şi s-a aprobat prima alocare de la orice Guvern al României pentru proiectul Aeroportului Braşov - 23 de milioane de lei. Sperăm să mai avem şi alte alocări, pentru că Guvernul României a anunţat Comitetului Olimpic Internaţional de intenţia ca Braşovul să găzduiască Jocurile Olimpice de Tineret 2024 şi atunci, şi în vederea pregătirii acestei candidaturi şi a acestui eveniment, a existat şi un angajament al Guvernului de a susţine această investiţie. Dar trebuie muncit şi trebuie foarte multă colaborare", a mai spus Mînzatu.

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav este un aeroport în prezent în construcție la Ghimbav, la o distanță de 12 km de Brașov. Proiectul și planul au costat aproximativ 70 de milioane de euro. Pista va avea o lungime de 2820 m o lățime de 45 m și acostamente betonate de câte 7,5 m. Recent, pe pista aeroportului din Brașov, a aterizat, în prezența autorităților județene, cântărețul Ronan Keating, venit să susțină un recital la Cerbul de Aur.