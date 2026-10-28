O bombă de aruncător și un focos de artilerie au fost găsite în timpul lucrărilor la șoseaua de centură a Botoşaniului

O bombă de aruncător și un focos de artilerie au fost găsite în timpul lucrărilor la șoseaua de centură a Botoşaniului. Sursa foto: ISU Botoşani

O bombă de aruncător și un focos fuzant de artilerie au fost descoperite, miercuri după-amiază, în localitatea Orășeni Vale din comuna Curtești, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgentă (ISU) Botoșani.

Potrivit acestora, muniția a fost găsită de o persoană care efectua lucrări de asanare în vederea construirii șoselei de centură a municipiului Botoșani.

Sursa foto: ISU Botoşani

"La fata locului s-a deplasat, în cel mai scurt timp, echipa pirotehnică a ISU Botoșani. Pirotehnicienii au stabilit că este vorba despre o bombă de aruncător, de calibru 60 mm, dar și un focos fuzant de artilerie. Acestea au fost ridicate, transportate și depozitate în siguranță în poligonul militar de la Copălău, urmând să fie distruse'" au transmis oficialii ISU.