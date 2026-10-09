O capră care a rămas blocată într-o ţeavă a fost salvată de pompierii de la ISU Dolj. La intervenţie au adus şi un buldoexcavator

<1 minut de citit Publicat la 10:05 09 Oct 2026 Modificat la 10:05 09 Oct 2026

Pompierii de la ISU Dolj au intervenit, joi, pentru salvarea unei capre care a rămas blocată într-o ţeavă. Pentru sprijinirea intervenției, au solicitat și un buldoexcavator din cadrul Primăriei Rast. Acţiunea a fost reuşită, iar animalul a revenit la proprietarul său.

"Misiune de salvare a unui animal prins într-o țeavă, în comuna Rast. Pompierii din cadrul Secția de Pompieri Băilești au intervenit în comuna Rast, pentru salvarea unui animal (caprin) rămas blocat într-o țeavă.

Sursa foto: ISU Dolj

La sosirea echipajului, pompierii au identificat animalul și au început operațiunile pentru extragerea acestuia. Pentru sprijinirea intervenției, au solicitat și un buldoexcavator din cadrul Primăriei Rast.

În urma eforturilor echipajului de intervenție, animalul a fost extras în viață din țeavă și predat proprietarului.

Pentru gestionarea situației, Secția de Pompieri Băilești a intervenit cu un echipaj și o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS)", au transmis autorităţile.