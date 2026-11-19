O fată de 17 ani a fost găsită moartă în mijlocul străzii, pe Șoseaua Mihai Bravu din București: Primele ipoteze din anchetă

1 minut de citit Publicat la 10:32 19 Noi 2026 Modificat la 11:59 19 Noi 2026

Ambulanță în misiune, în București. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost găsită fără suflare, joi dimineață, la prima oră, pe Șoseaua Mihai Bravu din București. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări a murit tânăra.

Una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că minora ar fi fost lovită de o mașină, iar șoferul ar fi fugit de la locul accidentului, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Zona a fost securizată iar polițiștii fac cercetări. Mai mulți șoferi au fost opriți și verificați. Unul dintre ei a fost condus la secție, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Ce a transmis oficial Brigada Rutieră

Potrivit comunicatului transmis de Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112, joi, 19 noiembrie, în jurul orei 07:38, cu privire la prezența unei persoane pe partea carosabilă a Șoselei Mihai Bravu.

Echipajele ajunse la fața locului au constatat că persoana respectivă era decedată.

„În acest caz, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care a survenit decesul”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Ipoteza unui accident rutier, verificată de anchetatori

Conform informațiilor obținute pe surse de Antena 3 CNN, victima este o minoră în vârstă de 17 ani. Aceasta a fost găsită în zona unei școli.

Una dintre ipotezele cercetate este că adolescenta ar fi fost lovită de un autoturism, iar conducătorul auto ar fi părăsit locul accidentului.

Există însă și alte ipoteze luate în calcul, precum crimă, sinucidere sau situație medicală, iar împrejurările exacte în care s-a produs decesul nu sunt cunoscute în acest moment.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală.