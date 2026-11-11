O tânără din Franța a traversat Europa singură, pe bicicletă, și a ajuns la Baia Mare după ce a pedalat 2.000 de kilometri

2 minute de citit Publicat la 15:19 11 Noi 2026 Modificat la 15:19 11 Noi 2026

La Baia Mare, finalul celor aproape două luni petrecute pe drum a fost marcat de o primire în aplauze și urale. FOTO: ASSOC

După terminarea facultății, o tânără din Franța a decis să-și ia un an pentru a descoperi lumea altfel decât dintr-un avion sau dintr-o mașină. Și-a încărcat toate bagajele pe bicicletă, și-a luat rămas-bun de la casă și a pornit singură la drum. Aproape două luni și peste 2.000 de kilometri mai târziu, Marie-Heidi Ezingeard, în vârstă de 23 de ani, a ajuns la Baia Mare, unde a fost întâmpinată cu aplauze de echipa organizației ASSOC, care a relatat povestea.

Tânăra, care preferă să i se spună Madhi, a pornit din Franța într-o călătorie în care fiecare zi a însemnat între 50 și 100 de kilometri pedalați. Nu a avut parte de confortul unei călătorii obișnuite: uneori a dormit la cort, alteori a găsit adăpost în casele unor oameni pe care îi întâlnise pentru prima dată. Pe traseu a înfruntat vreme schimbătoare și trafic, dar a adunat și povești despre oameni care au ajutat-o să-și continue drumul.

A ajuns la destinație pe 5 noiembrie. La Baia Mare, finalul celor aproape două luni petrecute pe drum a fost marcat de o primire în aplauze și urale. Printre cei care au întâmpinat-o s-au numărat Florian Sălăjeanu, prefectul județului Maramureș și președintele ASSOC, Bianca Pricop Sălăgeanu, vicepreședinta organizației, și Andreea Săsăran, coordonatoarea departamentului de voluntari.

A dormit la cort, dar și în casele unor necunoscuți

Drumul nu a însemnat doar kilometri adunați pe bicicletă. Pentru Madhi, întâlnirile cu oamenii au devenit o parte importantă a călătoriei. Unul dintre momentele pe care a ținut să le povestească la sosire s-a petrecut la Cehu Silvaniei, unde o familie de romi i-a oferit un pat în care să se odihnească și o cafea înainte de ultima etapă către Baia Mare.

Gestul a rămas printre amintirile ei de pe traseu. De altfel, tânăra spune că nu i-a fost frică să călătorească singură și că a adunat numeroase povești în cele două luni petrecute pe drum.

Aventura a fost însoțită permanent de Pimprenelle, bicicleta pe care și-a transportat toate bagajele și pe care a botezat-o cu drag. Printre lucrurile luate din Franța se află și o muzicuță, la care Madhi învață să cânte.

Cine este tânăra care a traversat Europa pe bicicletă

Marie-Heidi Ezingeard este absolventă a unui program de master în Inginerie Civilă și Urbană la INSA Lyon. A studiat și a locuit în Suedia și Finlanda, experiențe care i-au trezit interesul pentru alte culturi și moduri de viață.

A participat la activități de voluntariat în cadrul unor evenimente culturale, a lucrat cu publicul și a predat dans pentru începători. Îi plac drumețiile, campingul și activitățile în aer liber, dar și gătitul și momentele petrecute în jurul unei mese alături de alți oameni.

La Baia Mare începe acum un nou capitol. În următoarele șase luni, Madhi va face voluntariat în cadrul ASSOC, prin Corpul European de Solidaritate, alături de tineri din Grecia, Ungaria, Ucraina și România. Organizația va deveni noua ei casă, iar călătoria prin Europa va fi urmată de o experiență în comunitate.

După stagiu, Madhi își dorește să pornească mai departe cu Pimprenelle și cu gândul la un tur al lumii pe bicicletă. Dar, deocamdată, bicicleta se oprește la Baia Mare, iar după două luni în care și-a purtat casa în bagaje, Madhi are un loc în care să le desfacă și oameni care se bucură că a ajuns.