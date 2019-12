Oamenii de la primăria din Cluj au observat un lucru ciudat cu garajele unui cartier. Când au început să verifice ce se află acolo au rămas șocați

La capitolul imaginație românii sunt de neîntrecut. Asta arată și descoperirea făcută de cei de la Primărie după demolarea unor garaje. În subsolul acestora au descoperit crame, a declarat viceprimarul Clujului Dan Tarcea, scrie City News.ro

„Am avut și surprize în care am găsit cramă în dedesubtul garajelor care comunica cu celelalte garaje. Am găsit cramă, am găsit afumători făcute în garaj. Cramă care comunica cu vecinii dintr-o parte și alta. În cartierul Gheorghieni am găsit acest lucru”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea.

