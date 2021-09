Oraşul din ţară unde se dau ochelari de vedere gratis. Ce criterii trebuie să îndeplinească doritorii

Cezar Călugăreanu, psihoterapeut din Iași, a găsit o modalitate prin care ajuta persoanele fără venituri sau din categorii vulnerabile să beneficieze de consultații și ochelari de vedere gratuite.

Până în prezent, 70 de persoane au beneficiat de aceste servicii

"Business-ul cu ochelari e separat. Am observat că atunci când vin persoane cu probleme psihice, e foarte greu pentru un oftalmolog să își facă treaba și avea nevoie de mine. Împreună cu cei de la ADV m-am gândit că poate reușim să îi ajutăm pe acești oameni care de obicei provin din medii defavorizate sau sunt copii abandonați. Mai ales la persoanele cu dizabilități de natură psihică este extrem de greu să faci o consultație și unii poate chiar nici nu își permit o consultație sau o pereche de ochelari. Sunt o mulțime de persoane care nu trăiesc la limita sărăciei, ci în sărăcie”, susține psihoterapeutul Cezar Călugăreanu, din Iași, în vârstă de 47 de ani.

Cezar Călugăreanu: "Trebuie să fie din grupul vulnerabil, nu neapărat persoane cu dizabilități, dar și astfel de persoane”

Potrivit jurnaliştilor de la bzi.ro , antreprenorul spune că a creat și patru noi locuri de muncă în spațiul de pe bulevardul Independenței unde se fac consultațiile.

"Scopul proiectului a fost de a ajuta persoane vulnerabile. Consultație cu medic oftalmolog și ochelari gratuiți care au cele mai bune lentile, pe plan mondial. De la consultație, rame, lentile, au parte de cele mai bune servicii. La produsele pe care le comercializez eu, nu vorbim de social, o pereche de ochelari cu cea mai ieftină pereche de lentile costă între 350-400 de lei. Am buget minim de achiziție de 500 de lei de om, pentru cei care își fac ochelari. Din banii primiți au fost alocați pentru deschiderea unui punct de lucru special pentru serviciile oferite persoanelor din grupuri vulnerabile, am mai creat 4 locuri de muncă.

O parte i-am alocat pentru unele instrumente, iar restul pe consultații și ochelari, pentru că vreau să ajut un număr mare de persoane din grupurile vulnerabile. Prin ONG-uri și grupuri vulnerabile am ales „Salvați Copiii”, „Bethany”, și copii și adulți. Dar trebuie să fie din grupul vulnerabil, nu neapărat persoane cu dizabilități, dar și astfel de persoane", a precizat Cezar Călugăreanu.

Psihoterapeutul dorește ca de acest proiect să poată beneficia un număr cât mai mare de persoane.

''Până acum am peste 70 de beneficiari. Business-ul efectiv l-am deschis pe 8 martie, dar a durat până am pus rotițele în funcțiune. Săptămâna trecută am avut de la Șcheia o persoană cu dizabilități. Am rezervat două zile speciale numai pentru asta. Cei care vor să vină, pot suna să vină la cabinet”, a adăugat Cezar Călugăreanu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal