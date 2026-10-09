Palatul Dacia este în plină renovare și consolidare. Va fi Pinacoteca Bucureștiului. Cum arată acum clădirea istorică din Centrul Vechi

1 minut de citit Publicat la 17:21 09 Oct 2026 Modificat la 17:21 09 Oct 2026

Palatul Dacia România din centrul vechi al Capitalei, a intrat în renovare. Sursa foto: Facebook/ Pinacoteca Municipiului București/ AMCCRS

Lucrările de consolidare seismică, restaurare și creștere a eficienței energetice a Palatului Dacia-România din Centrul Istoric al Capitalei continuă, iar intervențiile pregătitoare din interiorul clădirii au fost deja realizate. Monumentul istoric de pe strada Lipscani nr. 18-20 va deveni sediul Pinacotecii Bucureștiului, unde vor fi expuse colecții de artă din patrimoniul Muzeului Municipiului București.

Potrivit informațiilor transmise vineri de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în interiorul imobilului au fost desfășurate lucrări pregătitoare care au presupus desfacerea plintelor, a unor ziduri și a tencuielilor interioare, demontarea tavanelor suspendate din gips-carton și evacuarea materialelor rezultate.

În etapa următoare, intervențiile vor viza subsolul și fundațiile clădirii. Lucrările vor presupune decopertarea pardoselii din beton, îndepărtarea stratului de umplutură și realizarea săpăturilor necesare pentru executarea grinzilor de fundare. Ulterior, vor fi turnate betonul de egalizare și grinzile de fundare, după operațiunile de armare.

Vor fi restaurate și cele trei fațade orientate către străzile Lipscani, Stavropoleos și Smârdan din centrul vechi

Proiectul include și restaurarea celor trei fațade orientate către străzile Lipscani, Stavropoleos și Smârdan. Vor fi păstrate și restaurate ornamentele, stucaturile, tâmplăria istorică și elementele decorative din feronerie, astfel încât clădirea să își păstreze identitatea arhitecturală.

La interior, intervențiile vor urmări conservarea și punerea în valoare a elementelor originale, printre care holul central, scările monumentale, coloanele decorative, tavanele ornamentate, picturile parietale și vitraliile. O atenție deosebită va fi acordată scării principale din marmură, prevăzută cu o balustradă din fier forjat.

Contractul de execuție, în valoare de 106,83 milioane de lei, inclusiv TVA, a fost semnat la 14 aprilie 2026, iar lucrările au început la 22 iunie 2026. Proiectul beneficiază de o finanțare eligibilă de 71,52 milioane de lei, inclusiv TVA, de la bugetul de stat, prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic.

Lucrările sunt prevăzute să dureze 36 de luni, potrivit informațiilor publicate de constructorul Concelex. Raportat la data începerii execuției, termenul estimat pentru finalizarea intervențiilor este iunie 2029, dacă graficul de lucrări va fi respectat.

După încheierea proiectului, Palatul Dacia-România va găzdui Pinacoteca Bucureștiului, cu spații expoziționale dedicate colecțiilor de artă ale Muzeului Municipiului București. Proiectul urmărește atât creșterea siguranței seismice a clădirii, cât și protejarea patrimoniului arhitectural și reintegrarea monumentului în circuitul cultural al Capitalei.