Pană uriaşă de curent electric. Trei judeţe au fost afectate

Cei mai afectați consumatori au fost din Braşov, Făgăraş, Săcele şi Codlea. Iniţial, oamenii au fost confuzi, după care s-au panicat pentru că pe reţelele de socializare au fost povestite situaţii cu mai multe persoane blocate în lift sau în alte situații care depindeau de alimentarea cu energie lectrică.

Potrivit Transelectrica de vină ar fi temperaturile caniculare.

"Marți, 29 iunie 2021, la ora 14.34, pe fondul fenomenelor meteorologice de vreme severa, a avut loc un defect in Rețeaua Electrica de Transport din zona Brașov, care a afectat alimentarea cu energie electrica din zona județelor Brașov, Covasna si nordul județului Prahova.



Incidentul a fost remediat in jurul orei 14.53, toți consumatorii fiind ulterior realimentați. Cauzele tehnice ale producerii incidentului sunt in analiza la nivelul specialistilor din CNTEE Transelectrica SA.

Menționam că în zona traversării montane a LEA 400 kV Gutinas - Brașov este în vigoare un cod roşu de vreme severa, fiind emise mai multe avertizări prin intermediul sistemului ROALERT", spune Transelectrica într-un comunicat.

