"Aud oamenii urlând şi acum! Avionul a căzut de vreo patru ori în gol" | Panică la bordul unei aeronave cu destinația Cluj, din cauza furtunii

Pasagerii unui zbor cu ruta Milano Bergamo-Cluj, au trăit clipe de groază, din cauza furtunii care a lovit mai multe zone din România. Mărturia cutremurătoare a unei pasagere.

Sursa foto: Profimedia | Pixabay

Incidentul a avut lor ieri seara, când un avion care efectua ruta Milano Bergamo-Cluj nu a putut să aterizeze la timp pe aeroportul din Cluj din cauza unei furtuni violente.

Aeronava s-a învârtit mai bine de o oră deasupra Clujului și în împrejurimi, reușind să aterizeze într-un final pe Aeroportul Internațional Avram Iancu, la ora 18:43, față de ora programată de 17:40.

În tot acest timp pasagerii au fost supuși la clipe de groază şi după ce au aterizat în siguranță au povestit presei locale experiența trăită.

"A fost groaznic, mi s-a făcut rău.. Avionul a căzut de vreo 4 ori în gol. Film de groază a fost. Copii urlau și lumea vomita. Veneau norii și vântul purta avionul. Am crezut că se termină totul. Aud oamenii urlând și acum, cred că am făcut un atac de panică. Încă nu mi am revenit”, a spus o pasageră pentru Știri de Cluj.

