"Era să mănânc otrava asta" | Păţania unei femei care şi-a comandat mâncare dintr-un mall, în Cluj

O femeie a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a comandat un preparat de la un restaurant de tip fast-food dintr-un mall din Cluj.

Sursa foto: GettyImages

În ajun de Sfântul Nicolae, o clujeancă a decis să se răsfețe cu mâncare comandată de la un fast food de la Iulius Mall.

Mare i-a fost mirarea când în preparatul care conţinea carne de vită a găsit o bucată de plastic cu care era la un pas să se înece.

Revoltată femeia a făcut public momentul.

"Ieri seara am fost la mall și am comandat un meniu de la Taco Bell, la pachet. Când am ajuns acasă am avut parte de o surpriză. Era să înghit otrava asta din poze, dacă nu se înțelege bine, vă zic eu, este o bucată de plastic. E și foarte scumpă mâncarea la ei să nu credeți că dai doi lei pe un burrito”, a relatat clujeanca pentru Știri de Cluj.

Incidentul nu este singular. Şi în alte ţări clienții au semnalat că au găsit în preparate lucruri străine. De exemplu, o femeie din SUA a relatat pe Facebook cum într-un preparat a găsit folie de plastic.

"La prima mușcătură din acest burrito am dat peste o bucată mare din plastic - presupun că Taco Bell e într-o criză de personal sau ceva, dar prefer ca surprizele mele din mâncare să fie comestibile", a spus femeia pe Facebook.

Taco Bell este un lanț de restaurante de tip fast-food din Statele Unite, cu sediul în Irvine, California. A fost fondat în 1962, de către Glen Bell. Este o filială a Yum! Brands, Inc., care servește o varietate de mâncăruri cu specific mexican. Din 2017, produsele Taco Bell se regăsesc şi în România.