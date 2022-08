Un poliţist din Neamț, plecat în concediu, face un tur al Europei cu o mașină pe care scrie "Jos mafia din Poliţia Română"

Pe microbuzul lui Ioan Cănărău, agent principal şef la Poliţia Roman, judeţul Neamţ, sunt postate afişe deloc măgulitoare la adresa Poliţiei Române şi a MAI. Pe ele scrie "Jos mafia din Ministerul Afacerilor Interne, Jos mafia din Poliţia Română!", în timp ce pe lunetă este alt mesaj, în engleză: "Stop abuse (of power) in the Ministry of Internal Afairs of Romania. Stop abuse (of power) in the Romanian Police".

Agentul, până de puţin timp lider al Sindicatului Europol Neamţ şi vicelider la nivel naţional, a plecat cu mașina astfel inscripționată într-un tur al Europei, într-un gest de a lua atitudine faţă de unele aspecte care se petrec în instituţiile menţionate, potrivit Adevarul.ro.

Ioan Cănărău a afirmat că în capitatele europene vizitate, pe 3 şi 4 august 2022, a fost abordat de români: "Da, m-au oprit destui. Chiar la Donauturm Wien am vorbit cu un domn din Baia Mare, iar altul mi-a zis că este frumos şi inspirat mesajul de pe maşină. Apoi, pe o stradă, chiar în apropierea parlamentului austriac, cineva mi-a zis că din cauza corupţiei a plecat din România".

Oprit în vama ungară din cauza parbrizului

Şi în Praga a fost oprit de conaţionali, ce se interesau despre persoana care are asemenea bannere pe microbuz, dând noroc cu el. Poliţistul a meţionat că la fel au stat lucrurile la Budapesta, un român spunându-i că are mare curaj să circule cu aceste mesaje la "vedere ".

"Când i-am spus că sunt poliţist, a rămas interzis, foarte mirat, întrebându-mă dacă nu am probleme. I-am zis: cu duiumul".

Ioan Cănărău a relatat şi despre o întâmplare petrecută când a intrat în Ungaria, venind dinspre România. Vameşii i-au luat actele şi l-au lăsat să aştepte circa o oră. Apoi i-au spus că are parbrizul fisurat şi că trebuie să se întoarcă. A cerut să i se dea o autorizaţie de reparaţii în Ungaria, ca să-l schimbe pe teritoriul maghiar, dar nu a găsit înţelegere.

"Au refuzat. N-au vrut să-mi dea niciun inscris oficial cu refuzul de a mi se permite să intru în Ungaria. Unul dintre ei ştia româneşte şi mi-a spus că şeful le-a zis să nu mă lase să intru dacă e parbrizul fisurat. M-am dus la Oradea şi l-am schimbat. Apoi, nu s-a mai uitat niciunul la parbriz, dar tot am stat vreun sfert de oră, după care m-au lăsat sa intru. Cred că a fost o înţelegere între şefii punctelor de frontieră, român şi ungar, să caute chichiţe", a decrarat, pentru „Adevărul“, Ioan Cănărău.