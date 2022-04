Povestea soţilor din Oradea care au adoptat sute de animale fără stăpân

Soţii Maria şi Feri Raski şi-au descoperit menirea acum şapte ani atunci când au început să adopte animalele nimănui.

Este motivul pentru care și-au vândut apartamentul din Oradea şi s-au mutat la casă. La scurt timp, au adoptat nu mai puțin de 60 de patrupede.

Curtea devenise neîncăpătoare așa că au deschis un adăpost. Acolo unde s-au și mutat pentru a se dedica trup și suflet necuvântătoarelor.

"Am închiriat un teren de la Primărie şi am zis hai începem de la zero, că trebuie să îi salvăm, că nu se pot lăsa aşa, că dacă nu noi, cine?. Am fost mereu iubitori de animale şi am început să vedem că tot mai mulţi câini şi pisici ajung pe străzi, în suferinţă si am început să îi adunăm. Noi am simţit că trebuie să le oferim mai mult decât avem noi. Am zis că nu avem nevoie de nimic, numai de ei şi de binele lor", a povestit Maria Raksi, în exclusivitate pentru Antena 3.

Pentru binele lor, soții se rezumă adesea la o singură masă pe zi, pentru a avea cu ce bani să le asigure trei mese sufletelor pe care le-au adoptat.

În plus, devin salvatori ori de câte ori este nevoie. De această dată, ajută o cățelușă cu mai mulți pui.

"Cum noi avem o asociatie pentru protecţia animalelor, noi tot timpul suntem pe Facrbook şi suntem atenţi la cazurile semnalate de oameni. Am văzut cazul dânsei care ne-a tulburat, am contactat anumite persoane şi atunci am mers la Oradea, unde am fost aşteptaţi şi ni s-a arătat unde este mămica cu puiuţii", adaugă Feri Raski.

Aproape 400 de animale sunt acum în grija lor. Fiecare patruped pe care cei soții îl ridică de pe străzi trece pe la cabinetul veterinar, unde este vaccinat și sterilizat.

Toate cheltuielile adăpostului sunt plătite din economiile soților, dar și din donaţiile pe care le strâng de la alţi iubitori de animale.