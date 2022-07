Premieră în ultimii 50 de ani! Doi tigri siberieni s-au născut la Grădina Zoologică Oradea

Părinţii celor doi tigri au 7 ani și au fost aduși anul trecut din Slovacia.

"Ne bucurăm că îi avem. E o premieră în istoria grădinii zoologice din Oradea. Ne bucurăm în primul rând pentru că pe părinţi i-am adus doar de un an. S-au acomodat foarte bine, drept urmare au şi făcut pui. Se înmulţesc destul de greu tigrii siberieni în capitivitate. În 2021, în Europa au fost aproximativ 25 de pui, iar la noi în ţară, în ultimii 5 ani, din câte ştim, doar la Piteşti s-au născut anul acesta doi pui de tigri siberieni. Este o specie pe cale de dispariţie. În libertate mai sunt undeva în jur de 600 de exemplare. Se fac eforturi mari de conservare a speciei şi de protejare a lor", a spus Alexandru Sârbu, medic veterinar Zoo Oradea.

Numai anul acesta, 50 de vizitatori au devenit părinți adoptivi ai animalelor de la grădina zoologică din Oradea.

Din donațiile strânse, reprezentanţii grădinii cumpără hrană pentru animalele adăpostite acolo. Acum vor sa organizeze si un concurs pentru a le da un nume celor doi tigri.

Tigrii siberieni sunt o specie în pericol de dispariţie, iar autorităţile din întreaga lume iau măsuri drastice pentru a-i proteja. In momentul de față sunt in jur de 600 de exemplare in libertate.