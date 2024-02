Primarul din Botoșani ar fi fost turnat la DNA de soțul fostei sale amante | Cosmin Andrei s-a auto-suspendat din PSD după ce a fost plasat sub control judiciar

Cosmin Andrei, primarul municipiului Botoșani, a anunțat că se auto-suspendă din PSD, după ce a fost audiat de procurorii DNA.

Andrei a fost condus vineri dimineață la sediul DNA Suceava pentru a fi chestionat în legătură cu angajarea unei cunoștințe la Direcția de Taxe și Impozite.

"În urma evenimentelor de astăzi, în care mi-a fost adusă la cunoștință măsura controlului judiciar, am urmat, cum era și firesc, regulile de integritate institute în PSD și am comunicat conducerii PSD Botoșani auto-supendarea din toate funcțiile deținute în partid.

În ce mă privește, îmi voi susține cauza cu bună-credință și voi pune la dispoziția organelor de anchetă toate informațiile care mi se vor solicita, astfel încât situația să se lămurească în cel mai scurt timp posibil", a spus Andrei într-o postare pe contul de Facebook.

"Primarul municipiului Botoșani a ajuns la Direcția Națională Anticorupție Suceava iar, potrivit procurorilor, sunt vizate fapte de corupție din anul 2021, atunci când ar fi fost fraudate mai multe examene de angajare și au avut loc angajări preferențiale la Direcția de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Botoșani.

Surse apropiate anchetei spun că primarul s-ar fi implicat în angajarea, la Taxe și Impozite, a unei persoane apropiate, care provenea din mediul bancar.

De altfel, de dimineață au avut loc mai multe percheziții, atât la Primăria Botoșani, cât și la Direcția de Taxe și Impozite, precum și la domiciliul primarului Cosmin Andrei", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Paul Ciurari.

Persoana pentru care a pus "umărul" primarul din Botoșani ar fi fosta amanta a acestuia iar denunțul la DNA a fost făcut de soțul femeii

Primarul din Botoșani, care s-a autosuspendat din PSD după ce a fost plasat sub control judiciar, ar fi încercat să își angajeze în anul 2021, la Direcția de Taxe și Impozite, amanta de la momentul respectiv, care lucra la o bancă.

Denunțul a fost făcut de soțul înșelat, în condițiile în care soția a înaintat, în decembrie anul trecut, acțiune de divorț.

Acest bărbat s-a confesat corespondentului Antena 3 CNN.

El povestește că cei doi aveau o relație încă din vara anului 2021 și soția sa a reușit, în virtutea relației extraconjugale, să obțină dinainte răspunsurile corecte la examenul pe care urma să îl susțină în luna septembrie.

Soțul femeii pe care ar fi încercat s-o angajeze primarul Cosmin Andrei: "Știam din 2022 de relația lor!"

"Știam din 2022, din august, de relația lor. Efectiv, cu angajarea, ea a încercat de mult să se angajeze la bugetari. N-a reușit. Nu te angajează nimeni. Am fost și eu la un concurs dintr-ăsta, vă spun sincer, și am căzut cu 9,80. Am luat cea mai mare notă din viața mea și am căzut (...) A fost pe bune, nu a fost aranjat.

La ea (soția, n.r.) a fost aranjat de la cap la coadă. A avut subiectele dinainte. Cred că erau vreo trei hârtii subliniate, încercuite cu galben, exact ce urma să fie acolo (la examen, n.r.)

(Soția) a băgat acum, în decembrie, acțiune, de divorț. Este încă soție. La început, n-a recunoscut și, sincer, nici nu îmi ardea să aflu tot. Dar orașul știa.

Am încercat să vorbesc cu el (cu primarul Cosmin Andrei) ca între bărbați. Nu mi-a dat voie ea, m-a amenințat cu divorțul.

Soțul femeii pe care ar fi încercat s-o angajeze primarul Cosmin Andrei: "Am încercat să vorbesc cu el ca între bărbați. Mi-a dat block!"

I-am dat un mesaj și mi-a dat block instant. Ei nu mai sunt împreună din mai. Mai vorbesc la telefon, dar din mai-iunie nu mai sunt împreună.

Ea e cu altcineva acum. Dar s-a angajat când relația lor era la început.

A început în iunie 2021, iar concursul a fost în septembrie. Deci, da. Atunci era dragostea la început", a spus acest bărbat la Antena 3 CNN.

Ce spune DNA despre audierea primarului Cosmin Andrei

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, săvârșite în cursul anului 2021, de către funcționari publici în legătură cu fraudarea unor concursuri de angajare.

În cursul zilei de 02 februarie 2024, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 2 locații situate pe raza municipiului Botoșani, din care una este sediul unei instituții publice", a precizat DNA într-un comunicat.