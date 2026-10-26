Primăria Mogoșești din Iași a cumpărat 3 maşini electrice. Le folosesc primarul, soția sa și fiul lor. ”Cine are nevoie conduce”

Primarul unei comune din Iaşi a cumpărat 3 maşini electrice, cu bani de la AFM și din bugetul local. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

În plină austeritate un primar de judeţ a cheltuit 440.000 de lei pe trei maşini electrice noi. Potrivit publicaţiei Reporter de Iaşi autoturismele au fost cumpărate prin proceduri directe şi ar fi folosite de către edil şi familia acestuia. Primăria Mogoșești este singura din județul Iași care a primit, anul acesta, trei tichete Rabla de 120.000 de lei de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Întrebat despre SUV-ul de 36.000 de euro pe care îl foloseşte, edilul localităţii a declarat că trebuie să aibă cu ce să se deplaseze şi că funcţia sa "nu se oprește niciodată".

În urmă cu două luni, Primăria Mogoşeşti din judeţul Iaşi a cumpărat trei maşini electrice noi cu bani de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) şi din bugetul local. Conform publicaţiei Reporter de Iaşi, Primăria Mogoşeşti a scos achiziţia la licitaţie, după care a anulat-o şi a cumpărat direct. Mai mult, ar fi declarat venituri inexistente pentru a putea cumpăra cele trei autoturisme electrice.

Maşinile noi sunt folosite de primarul localităţii Mogoşeşti, Ionel Baraboi, soţia acestuia şi fiul lor. Aceştia din urmă sunt şi ei angajaţi ai instituţiei. Lenuța Baraboi este inspector de asistență socială. Potrivit unor surse din Primărie, e singurul compartiment care iese pe teren. Pe de altă parte, edilul a declarat că soția lui nu are permis de conducere. Fiul primarului, Florin-Paul Baraboi, este inspector la compartimentul de impozite și taxe.

Sursele au mai povestit că Florin-Paul Baraboi a fost văzut conducând mașinile Primăriei. Primarul a spus că fiul său a condus o singură dată, când trei angajați au dus mașinile la Registrul Auto Român (RAR). Fiul primarului și-a cumpărat anul acesta și o mașină nouă, un Renault Austral hibrid.

SUV-ul MG EHS a costat cel mai mult: 36.000 de euro, şi a devenit autoturismul personal al primarului. Pentru Reporter de Iaşi, Ionel Baraboi a recunoscut că foloseşte SUV-ul pe care îl ia acasă, subliniind că funcţia de primar "nu se opreşte niciodată".

"Eu am nevoie de mașină 24 din 24, dacă este un incendiu la unu noaptea, eu ce fac? Trebuie să am cu ce să mă deplasez, funcția mea nu se oprește niciodată", a declarat Ionel Baraboi, primarul comunei Mogoşeşti.

Până de curând, a mai precizat edilul, se deplasa cu mașina personală. În curtea casei din Mogoșești mai are parcat un Volkswagen Tiguan.

În timpul discuţiei telefonice, Ionel Baraboi a mai menţionat pentru publicaţia Reporter de Iaşi că, în 2025, comuna avea zece tichete și că voia câte o mașină pentru fiecare compartiment.

În documentele licitației, Primăria scria că mașinile sunt necesare "pentru asigurarea mobilității personalului în vederea desfășurării activităților de monitorizare și verificare a investițiilor publice, administrării domeniului public și privat al comunei, efectuării deplasărilor în teren, participării la controale și inspecții".

"Mașinile sunt în interes de serviciu pentru salariați, cine are nevoie conduce. Instituția mai are și un Duster, lăsat de fosta conducere, dar ar trebui casat", a explicat Mariana Anton, secretarul general al comunei Mogoşeşti.

Contabila Mihaela Bârlădeanu a intervenit şi a completat: "Când avem nevoie să plecăm în oraș, ne uităm pe geam ce mașini sunt disponibile, facem foaie de parcurs și notăm tot ce trebuie. Foile de parcurs ajung la contabilitate la sfârșitul lunii. Nu avem un șofer per mașină. Faceți o solicitare pe mail și vă dăm foile de parcurs, nu avem nimic de ascuns".

Cei doi polițiști locali ai comunei Mogoșești au ajuns, potrivit unor surse din Primărie, șoferii angajaților. Agenţii îi transportă pe funcționari cu mașinile Primăriei, dar și cu mașina de patrulare, iar pe contabilă o duc acasă, în comuna Grajduri.