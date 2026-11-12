Primarul din Băile Tușnad reacționează furios la planul comasării cu o comună: "Vor să omoare turismul, să-l desființeze până în 2030"

1 minut de citit Publicat la 16:19 12 Noi 2026 Modificat la 16:40 12 Noi 2026

Băile Tușnad, vedere de ansamblu. Sursă foto: Foto: Aakmaros / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Primarul orașului Băile Tușnad, Butyka Zsolt, a criticat proiectul privind reforma administrativă, care deschide posibilitatea comasării cunoscutei stațiuni cu o comună învecinată, notează Agerpres. Primarul a argumentat ă o astfel de măsură ar afecta specificul turistic și balnear al localității.

Edilul spune că Băile Tușnad, care încearcă de mai mulți ani să se dezvolte la standarde internaționale în domeniul turismului și al serviciilor balneare, nu ar trebui să fie comasate cu o comună sau cu un sat.

"Pur și simplu este inacceptabil ce se vrea de la capitală. Dacă vrem neapărat să ducem țara total într-un colaps, atunci mergem pe varianta asta. Băile Tușnad și restul de stațiuni care încearcă de zeci de ani să ajungă la un nivel internațional prin servicii turistice și balneare nu pot să fie comasat cu nicio comună sau sat", a declarat Butyka Zsolt.

Acesta a subliniat că orașul are bune relații cu comunitățile învecinate și și-a argumentat opoziția la comasare prin diferențele dintre specificul unei stațiuni turistice și cel al unei comune în care agricultura reprezintă principala activitate.

Primarul din Băile Tușnad: Vor să desființeze total turismul până în 2030

"Nu avem o problemă cu vecinii. Pur și simplu, ei trăiesc din agricultură, au alte legi locale care nu se potrivesc cu legile din stațiune. Dacă nu au reușit să omoare turismul anul acesta, vor să-l desființeze total până în 2030", a estimat primarul.

Stațiunea Băile Tușnad este cel mai mic oraș din România, numărul de locuitori fiind în prezent de 1.347 de persoane.

Europarlamentarul Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reforma administrativ-teritorială, a declarat în urmă cu câteva zile că propunerile analizate de partid ar putea include comasarea unor orașe mici sau reclasificarea acestora în categoria comunelor.

Benea a explicat că peste 450 de unități administrativ-teritoriale din România au mai puțin de 1.500 de locuitori, iar alte aproximativ 1.100 au o populație de până la 3.000 de locuitori. În plus, peste 55% dintre orașe nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori, deși păstrează structuri administrative specifice mediului urban, pe care europarlamentarul le-a descris drept "bugetofage".