Primele imagini cu șoferul acuzat că a lovit-o cu mașina de gunoi pe eleva de 17 ani găsită moartă pe Șoseaua Mihai Bravu din București

2 minute de citit Publicat la 14:53 19 Noi 2026 Modificat la 14:53 19 Noi 2026

Șoferul acuzat că a accidentat mortal o elevă de 17 ani, cu mașina de gunoi, 19 noiembrie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a surprins imagini exclusive cu șoferul de la salubrizare acuzat că a lovit-o mortal, cu mașina de gunoi, pe fata de 17 ani din București, apoi a părăsit-o pe carosabil, pe Șoseaua Mihai Bravu. El este audiat în acest momente la Brigada Rutieră.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, suspectul este un bărbat în vârstă de 27 de ani, angajat ca șofer pe o mașină de salubrizare. Acesta ar fi fost găsit de polițiști la câteva străzi distanță de locul în care a fost descoperit trupul fetei, la aproximativ două ore de la producerea evenimentului.

Primele imagini cu șoferul, în clipul video de mai jos:

Aceleași surse spun că tânărul a fost testat cu aparatele pentru depistarea consumului de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative. Ulterior, a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală, pentru recoltarea de probe biologice, care să stabilească dacă a consumat alcool sau substanțe interzise.

Anchetatorii verifică și imaginile surprinse de camerele de supraveghere, inclusiv înregistrările de pe autovehiculul de salubrizare, pentru a reconstitui traseul mașinii și împrejurările în care s-a produs accidentul.

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Sursele citate spun că adolescenta se îndrepta spre școală în momentul în care ar fi fost lovită de mașina de salubrizare. Aceasta a fost găsită inconștientă pe carosabil, iar echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut să o salveze.

Apelul la 112 a fost înregistrat joi dimineață, 19 noiembrie, în jurul orei 07:38. Inițial, anchetatorii au luat în calcul mai multe ipoteze privind moartea fetei, inclusiv posibilitatea unui accident rutier. Ulterior, verificările au indicat că adolescenta ar fi fost lovită de un autovehicul al cărui șofer a părăsit locul evenimentului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.