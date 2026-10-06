Primul "Monument al Prostiei" din lume a fost inaugurat la Brăila. Ce simbol a ales caricaturistul Costel Pătrășcan

Primul "Monument al Prostiei" din lume, creat de caricaturistul momentului, Costel Pătrășcan. Sursa foto: Facebook/Ecaterina Ignat

Prostia are, de marți seară, un monument la Brăila, un semn al infinitului creat de cel mai viral caricaturist al momentului, Costel Pătrășcan, care spune că este primul "Monument al Prostiei" din lume, o lucrare satirică menită să sugereze că "prostia nu are limite", potrivit Agerpres. "Prostia nu este numai despre ceilalți, este și despre noi, până la urmă, fiindcă atunci când vorbim despre prostie nu este o chestiune pe care să o vedem doar la alții, deși, de cele mai multe ori, o vedem la alții. Eu zic că este bine să ne uităm și în curtea noastră", a subliniat artistul.

Conform declaraţiilor lui Costel Pătrășcan, ideea realizării unui monument al prostiei a pornit de la înființarea Muzeului Umorului la Brăila și de la apariția, un an mai târziu, a unui al doilea muzeu cu aceeași tematică, situație care l-a făcut să se gândească, inițial, la un Muzeu al Prostiei și, ulterior, la un monument dedicat acesteia.

"Ideea a plecat undeva acum câțiva ani, când am făcut un Muzeu al Umorului. La un an de zile au făcut și autoritățile unul, ca să fie de râs. Acum avem două muzee ale umorului în Brăila. M-am gândit atunci că ar fi corect să fac un Muzeu al Prostiei, dar mi-a fost, să recunosc, teamă că și autoritățile vor face unul și mai mare. Apoi, mi-am dat seama că prostia este un fenomen social important", a dezvăluit Costel Pătrășcan, cu ocazia ceremoniei de dezvelire a monumentului.

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Ulterior, artistul a mai spus: "Nu știu dacă am eu căderea să-mi dau cu părerea vizavi de prostie, dar având instrumentele: umorul, caricatura, satira, eu zic că sunt pașii care duc spre un oarecare adevăr. Și am îndrăznit să abordez și eu, în felul meu, și să reprezint acest Monument al Prostiei, care, după cum se vede, este un infinit. Prostia n-are limite, prostia este monumentală".

Monumentul a fost dezvelit în fața spațiului "Caricatura pusă la zid", situat vizavi de Muzeul Umorului, iar forma lui a rămas o surpriză până în ultimul moment, Costel Pătrășcan refuzând să arate înainte ce se ascunde sub pânză.

Prin alegerea infinitului ca metaforă vizuală a prostiei, Costel Pătrășcan sugerează că aceasta nu are limite și că nu trebuie căutată doar la ceilalți.

"Prostia nu este numai despre ceilalți, este și despre noi, până la urmă, fiindcă atunci când vorbim despre prostie nu este o chestiune pe care să o vedem doar la alții, deși, de cele mai multe ori, o vedem la alții. Eu zic că este bine să ne uităm și în curtea noastră", a subliniat caricaturistul.

Pătrășcan a ținut să precizeze că lucrarea nu are o țintă politică și nu este dedicată unei persoane, unui partid sau unei instituții, pentru că, în viziunea sa, prostia este mult prea răspândită pentru a putea fi atribuită cuiva anume.

"Monumentul nu este pentru o persoană, pentru un partid, pentru o instituție. Nu vreau să personific, fiindcă la acest lucru, la prostie, contribuim cu toții și ar fi nedrept să atribuim cuiva", a afirmat Pătrășcan.

În opinia lui Costel Pătrășcan, cea mai gravă formă a prostiei apare atunci când omul nu este conștient de propriile limite.

"Cea mai periculoasă formă de prostie nu este că cineva consideră că este prost. Cea mai gravă formă a prostiei, după părerea mea, este că cineva care este prost are convingerea că el știe foarte multe", a mai precizat Costel Pătrășcan.

"Monumentul Prostiei" a fost pus pe roți chiar de la început, Costel Pătrășcan intenționând să îl transforme într-o lucrare itinerantă, care să ajungă și în alte orașe.

"L-am pus pe roți fiindcă vreau să-l itinerez, vreau să-l duc și în altă parte. Acum rămâne de văzut dacă, într-adevăr, există și o cerere în sensul ăsta", a declarat artistul.

Pentru realizarea monumentului, Pătrășcan spune că a ieșit din zona sa obișnuită, cea a desenului și caricaturii, și a transformat pentru prima dată o asemenea idee într-un obiect tridimensional, cu sprijinul unei firme de publicitate.

"A fost puțin complicat, fiindcă am ieșit din zona mea de confort, adică din atelierul meu, de la planșa mea, și a trebuit să fac un exponat 3D, care îți creează oarece probleme, dar am avut un parteneriat foarte bun cu o firmă de publicitate creativă. Nu e o temă ca oricare alta. Prostia e un lucru mare, e un lucru greu. Discuția despre prostie nu am început-o eu, se vorbește de sute de ani", a povestit Pătrășcan.

Înainte de a-l realiza, caricaturistul spune că a căutat dacă mai există în lume un monument dedicat prostiei și nu a identificat unul, motiv pentru care consideră că lucrarea de la Brăila este prima de acest fel.

"Monumentul Prostiei, am căutat și nu există nicăieri. Suntem unici și în acest sens. Să ridicăm prostia la rang de monument zic că e ceva. Este adevărat că monumentele sunt lucruri solemne. La mine este o satiră, fără discuție. Dar discuția despre prostie n-am început-o eu. Se vorbește despre ea de sute de ani", a mai spus Costel Pătrășcan.

După dezvelirea monumentului, evenimentul a continuat la Palatul Lyra cu un show de caricatură susținut de Costel Pătrășcan.